ΠΑΟΚ: Στο στόχαστρό του ο Άνταμ Μασίνα σύμφωνα με τους Αφρικανούς

Επιμέλεια:  Σωτήρης Μυκονίου
Σύμφωνα με δημοσίευμα από το εξωτερικό, ο ΠΑΟΚ έχει εκφράσει το ενδιαφέρον του για τον Άνταμ Μασίνα.

Το «africafoot» δημοσίευσε το πρωί της Παρασκευής (08/05) ένα ρεπορτάζ σχετικά με το μέλλον του Άνταμ Μασίνα, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Τορίνο τον περασμένο Φλεβάρη.

Πρόκειται για 32χρονο κεντρικό αμυντικό από το Μαρόκο, που έχει και ιταλική υπηκοότητα, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του στην Ιταλία και φόρεσε τις φανέλες των Μπολόνια, Γουότφορντ, Ουντινέζε και Τορίνο. Έχει υπάρξει και 28 φορές διεθνής με την αφρικανική χώρα.

Το δημοσίευμα αναφέρει πως μετά την Αλ Σαντ, υπάρχουν άλλες δύο ομάδες που έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, ο ΠΑΟΚ του Ραζβάν Λουτσέσκου και η Αλ Ουάσλ του πρώην προπονητή του Παναθηναϊκού, Ρουί Βιτόρια. Η δεύτερη φαίνεται να έχει ήδη καταθέσει πρόταση με ετήσιες απολαβές που αγγίζουν τα 700 χιλ. δολάρια.

 

Ο «δικέφαλος του βορρά» έχει εκτιμήσει την ευελιξία του στις θέσεις που αγωνίζεται στην άμυνα και την εμπειρία του στο υψηλότερο επίπεδο.

     

