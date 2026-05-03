Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό (19:00) για την 3η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League, ψάχνοντας απαντήσεις μετά την απώλεια του Κυπέλλου και σε ένα βράδυ με ξεκάθαρο «πρέπει».

Στο αποψινό ματς κακά τα ψέματα ο «Δικέφαλος» δεν ψάχνει απλώς μία νίκη, αλλά μία καθαρή αντίδραση μπροστά στον κόσμο του. Εξάλλου τα περιθώρια έχουν στενέψει σ’ ότι αφορά τη «μάχη» για τη 2η θέση, που όπως έχουμε γράψει δεν είναι στόχος, είναι ανάγκη για τους «ασπρόμαυρους» του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Η προετοιμασία της ομάδας, μετά το χαμένο τελικό στον Βόλο, κύλησε με γνωστά προβλήματα, που τελικά έγιναν περισσότερα. Οι Γιώργος Γιακουμάκης, Κίριλ Ντεσπότοφ, Μαντί Καμαρά και Ντέγιαν Λόβρεν έμειναν εκτός, ενώ από την περασμένη Πέμπτη (30/4) προστέθηκε και ο Δημήτρης Χατσίδης, που αποχώρησε από την προπόνηση με ενοχλήσεις και διαπιστώθηκε κάκωση στον έσω πλάγιο.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Ραζβάν Λουτσέσκου καλείται να βρει ισορροπία ανάμεσα σε δεδομένα και αναγκαστικές επιλογές. Στη θέση του τερματοφύλακα το τοπίο παραμένει θολό, με τον Τσιφτσή και τον Παβλένκα να διεκδικούν φανέλα βασικού.

Στην άμυνα, τα πράγματα δείχνουν πιο ξεκάθαρα. Το δίδυμο Κετζιόρα – Μιχαηλίδης συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες για το κέντρο της άμυνας, με τον Μπάμπα στο αριστερό άκρο και τον Κένι στα δεξιά.

Στη μεσαία γραμμή, ο Μεϊτέ λογικά επιστρέφει σε κατάσταση που τον καθιστά ξανά βασική επιλογή, με τον Οζντόεφ να είναι ο πιθανότερος παρτενέρ του. Πιο μπροστά, ο Ζίβκοβιτς στη δεξιά πλευρά, με τον Κωνσταντέλια να κινείται στον άξονα και τον Τάισον στο αριστερό άκρο.

Στην κορυφή της επίθεσης, ο Γερεμέγεφ προβάλλει ως η επικρατέστερη επιλογή.