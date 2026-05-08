Χωρίς τον Γιώργο Γιακουμάκη θα αναγκαστεί να παραταχθεί απέναντι στον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» ο ΠΑΟΚ για την 4η αγωνιστική των Play Offs της Stoiximan Superleague, αφού ο Έλληνας επιθετικός δεν προπονήθηκε ούτε σήμερα.

Εκείνος συνέχισε το ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο και έστρεψε το βλέμμα του στον αγώνα με την ΑΕΚ την Τετάρτη (13/05-19:30). Η σημερινή προπόνηση έγινε στη Νέα Μεσημβρία. Το μεγαλύτερο κομμάτι της αφιερώθηκε στην επιθετική τακτική, ενώ υπήρχαν κι ασκήσεις πάνω στα τελειώματα των φάσεων.

Εκτός έμειναν και οι Λόβρεν-Καμαρά, οι οποίοι έκαναν θεραπεία. Το Σάββατο (09.05) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 11:00.