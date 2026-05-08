ΠΑΟΚ: Χάνει Ολυμπιακό και «τρέχει» για ΑΕΚ ο Γιακουμάκης

Επιμέλεια:  Σταύρος Σουντουλίδης
Ο Γιώργος Γιακουμάκης δεν θα προλάβει τελικά τον αγώνα με τον Ολυμπιακό, αφού δεν μπόρεσε να προπονηθεί κανονικά ούτε σήμερα.

Χωρίς τον Γιώργο Γιακουμάκη θα αναγκαστεί να παραταχθεί απέναντι στον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» ο ΠΑΟΚ για την 4η αγωνιστική των Play Offs της Stoiximan Superleague, αφού ο Έλληνας επιθετικός δεν προπονήθηκε ούτε σήμερα.

Εκείνος συνέχισε το ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο και έστρεψε το βλέμμα του στον αγώνα με την ΑΕΚ την Τετάρτη (13/05-19:30). Η σημερινή προπόνηση έγινε στη Νέα Μεσημβρία. Το μεγαλύτερο κομμάτι της αφιερώθηκε στην επιθετική τακτική, ενώ υπήρχαν κι ασκήσεις πάνω στα τελειώματα των φάσεων.

Εκτός έμειναν και οι Λόβρεν-Καμαρά, οι οποίοι έκαναν θεραπεία. Το Σάββατο (09.05) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 11:00.

@Photo credits: INTIME, ΒΗΧΟΣ ΝΙΚΟΣ
     

