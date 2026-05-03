Μία ευκαιρία για να πετύχει το 2026 του ΠΑΟΚ

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για τον μεγάλο αγώνα ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός που αποτελεί την τελευταία ελπίδα του Δικεφάλου να πετύχει κάτι σε αυτή τη δύσκολη χρονιά.

Όλος ο κόσμος του ΠΑΟΚ ανεξάρτητα από ηλικίες κατάλαβε πώς το γενέθλιο 100ο έτος είναι πολύ δύσκολο! Κάτι σαν ολόκληρη την ιστορία του Δικεφάλου που εξ αρχής από το 1926 ήταν γεμάτη μεγάλες δοκιμασίες. Μέσα σε αυτή τη δυσκολία και έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση, μόνος ένας τρόπος υπάρχει για να σβήσουν όλες ή μερικές αποτυχίες…

Από παλιά και από τα μεγάλα μπασκετικά χρόνια της δεκαετίας του 90 και με βάση τα κριτήριά μου, έκρινα τις σεζόν σε σχέση με το τι έδιναν ή τι βάσεις έβαζαν για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Καλοί και απαραίτητοι οι τίτλοι, από εκεί και πέρα όμως όταν για την επόμενη σεζόν εξασφαλίζεις κάτι μεγάλο, τότε η προοπτική δίνει επιτυχία.

Απλά τα πράγματα και για το 2026 του ΠΑΟΚ. Προσέξτε: ΑΝ ο ΠΑΟΚ το καλοκαίρι του έτους βρει έναν τρόπο, μία δίοδο, αν καταφέρει και πλησιάσει το Champions League, ΑΝ καταφέρει και παίξει στη league phase, τότε πετυχαίνει! ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΟ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΟ! Σήμερα ούτε καν φαίνεται. Υπάρχει ακόμη όμως ζωντανό…

Σήμερα και μετά από όλες τις αποτυχίες Μαρτίου και Απριλίου, κάτι τέτοιο ΔΕΝ δείχνει καθόλου μα καθόλου πιθανό. Ρεαλιστές να είμαστε. Ο ΠΑΟΚ σήμερα με τον τρόπο που μπαίνει στα γήπεδα, δεν κερδίζει σε 90λεπτο ούτε τον ΠΑΟΚ Β! Όταν μία ομάδα αγωνίζεται κανονικά για 15-20-25 λεπτά και μετά… φεύγει από το γήπεδο επειδή την πιάνουν τα ψυχολογικά της στο φόβο μην χάσει, τότε φυσικά και δεν έχει καμία τύχη με τον οποιονδήποτε. ΑΝ τυχόν κάτι -επιτέλους- αλλάξει και ο ΠΑΟΚ βρει τρόπο να κερδίσει σήμερα τον Ολυμπιακό, κάτι φαίνεται στο βάθος του τούνελ για τη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος.

Σήμερα και πάλι κόντρα στους ερυθρόλευκους που πάντα αποτελούν τον πιο ξεχωριστό αντίπαλο, ο ΠΑΟΚ θα θυμίζει σε ένα ποσοστό -όσον αφορά στην ενδεκάδα- την ομάδα Οκτωβρίου-Φεβρουαρίου, μαζί με την προσθήκη του Ζαφείρη. Παβλένκα βλέπω στο τέρμα και όλοι οι άλλοι κανονικά (με Μεϊτέ) αλλά και τον Γερεμέγεφ των εφτά γκολ σε 10 περίπου αγώνες. Όπως λένε όλοι στα πολύ δύσκολα μία ομάδα ψάχνει τις αρχές της, τα παλιά, τις βάσεις της, όλα όσα την είχαν οδηγήσει σε καλά ματς.

Αυτό ψάχνει και ο ΠΑΟΚ να πετύχει μία νίκη και από εκεί και πέρα να διώξει μερικούς εφιάλτες για να κάνει το απαραίτητο σερί που χρειάζεται. Μαζί, ο Δικέφαλος ψάχνει και τις προσωπικότητές του! Δεν είναι δυνατόν εδώ και δύο μήνες ΚΑΝΕΙΣ μα ΚΑΝΕΙΣ να μην μπορεί να ξεφύγει, να αναδειχθεί, να βγει μπροστά για να τραβήξει κάπως τους άλλους. Είσαι αρχηγός, είσαι ηγέτης, είσαι ξεχωριστός και σούπερ σταρ όταν μπορείς στα δύσκολα να βγεις μπροστά. Στον ΠΑΟΚ εδώ και τόσο μεγάλο διάστημα όλοι έχουν βυθιστεί στο σοκ που τους προκάλεσαν τα πολλά (είναι η αλήθεια) γεγονότα του 2026. Κάπου φθάνει όμως… Είσαι ξεχωριστός για να το δείξεις εκεί που η ομάδα σε χρειάζεται περισσότερο. Και τώρα ο ΠΑΟΚ μετά από τόσες στραβές ψάχνει ακόμη εκείνους που θα πρωταγωνιστήσουν -έστω μία φορά- για να ακολουθήσουν και οι άλλοι.

ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός σήμερα, έτσι ήταν το ζευγάρωμα και τον Οκτώβριο που ο ΠΑΟΚ ο Δικέφαλος άρχισε να πετάει και πάμε να δούμε αυτή την τελευταία ελπίδα…