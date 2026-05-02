Πόσα πρωταθλήματα έχουν κατακτήσει οι ομάδες Κ19 Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκού, Άρη και Ξάνθης.

Ο ΠΑΟΚ σήκωσε το φετινό πρωτάθλημα Κ19 της Super League και μείωσε τη διαφορά από τον Ολυμπιακό.

Η διοργάνωση ξεκίνησε πριν τη σεζόν 2001-02 ως πρωτάθλημα Νέων και το κατέκτησε ο Άρης. Στη συνέχεια έγινε πρωτάθλημα Κ21 και τη σεζόν 2018-19 άλλαξε το ηλικιακό όριο και έγινε πρωτάθλημα Super League Κ19.

Ο Δικέφαλος έφτασε τα 8 πρωταθλήματα, ενώ 9 έχει ο Ολυμπιακός και είναι ξεκάθαρο ότι αυτές οι δύο ομάδες δίνουν μεγάλη σημασία στην Ακαδημία. Το ίδιο κάνει, όχι με συνέπεια, αλλά κατά διαστήματα ο Παναθηναϊκός, το οποίο αλλάζει πλέον με την επιστροφή του Τάκη Φύσσα στον σύλλογο. Οι πράσινοι έχουν 3 πρωταθλήματα, όσα και η Ξάνθη, ενώ στα 2 είναι ο Άρης.

Η βαθμολογία 2025-26

1. ΠΑΟΚ 58

2. Παναθηναϊκός 49

3. Ολυμπιακός 47

4. ΑΕΚ 47

5. Ατρόμητος 46

6. Αστέρας Aktor 36

7. Άρης 32

8. Παναιτωλικός 30

9. Βόλος 25

10. ΟΦΗ 24

11. Λεβαδειακός 23

12. Κηφισιά 17

13. Πανσερραϊκός 13

14. ΑΕΛ 6

Οι πρωταθλητές Κ19

25/26 ΠΑΟΚ

24/25 Ολυμπιακός

23/24 Ολυμπιακός

22/23 Ολυμπιακός

21/22 Παναθηναϊκός

20/21 ΠΑΟΚ

19/20 ΠΑΟΚ

18/19 ΠΑΟΚ

17/18 ΠΑΟΚ

16/17 Ολυμπιακός

15/16 Ολυμπιακός

14/15 Ολυμπιακός

13/14 ΠΑΟΚ

13/12 Ολυμπιακός

11/12 Παναθηναϊκός

10/11 Άρης

09/10 Ολυμπιακός

08/09 Ξάνθη

07/08 Ξάνθη

06/07 ΠΑΟΚ

05/06 Ξάνθη

04/05 Παναθηναϊκός

03/04 Ολυμπιακός

02/03 ΠΑΟΚ

01/02 Άρης

Σύνολο πρωταθλημάτων

Ολυμπιακός 9

ΠΑΟΚ 8

Παναθηναϊκός 3

Ξάνθη 3

Άρης 2

