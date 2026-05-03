ΑΕΛ Novibet: Αποθεωτική υποδοχή και στήριξη των Λαρισαίων στην ομάδα
Η ΑΕΛ Novibet έφτασε μια «ανάσα» από κομβικό διπλό στις Σέρρες, όμως η... επιμονή του Φωτιά, παρά τη διαφορετική άποψη του VAR, να δώσει πέναλτι σε χέρι του Ηλιάδη που πήγε από το κεφάλι του Σίστo και έπειτα από επαφή με τον Ντε Μάρκο σε εναέρια μονομαχία, «στέρησε» δυο βαθμούς από την ομάδα του Φέστα και την άφησε στην τελευταία θέση.
Μπορεί το αποτέλεσμα να μην ήταν το επιθυμητό και να έκανε την «αποστολή» της παραμονής ακόμα πιο δύσκολη, όμως οι Λαρισαίοι φίλαθλοι δεν πτοήθηκαν και σε αυτό το πλαίσιο θέλησαν να δείξουν στους παίκτες των Βυσσινί πως... γι' αυτούς εκείνοι είναι οι νικητές.
Σε αυτό το πλαίσιο πολλοί οπαδοί της ΑΕΛ Novibet έστησαν υποδοχή στο πούλμαν της αποστολής με καπνογόνα και ξεκάθαρα σύνθημα. «Δεν θα σ’αφήσω ποτέ»!
Το video δημοσιεύτηκε σε σελίδα φιλάθλων των Λαρισαίων στα Social Media.
