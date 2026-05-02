ΑΕΛ Novibet: «Πληρώνουμε κάποια ηρωικά αποτελέσματα της κανονικής διάρκειας»

Με σκληρή ανακοίνωση η ΑΕΛ Novibet αναφέρθηκε στην διαιτησία του Φωτιά στο ματς με τον Πανσερραϊκό κάνοντας λόγο για ξεφτίλα και λέγοντας πως πληρώνει η ομάδα κάποια ηρωικά αποτελέσματα στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος.

Η ΑΕΛ Novibet παρότι προηγήθηκε με 1-0 κόντρα στον Πανσερραϊκό στις Σέρρες δεν κατάφερε να πάρει το πολύτιμο τρίποντο με το 1-1 να διαμορφώνεται με πέναλτι του Καρέλη στις καθυστερήσεις. Ένα πέναλτι που αμφισβητούν έντονα οι «βυσσινί», οι οποίοι εξέδωσαν και σκληρή ανακοίνωση.

Οι Θεσσαλοί μεταξύ άλλων κάνουν λόγο για ξεφτίλα και πως ουσιαστικά πηρώνουν κάποια ηρωικά αποτελέσματα στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση έχει ως εξής: «Πουλικίδης 2023, Φωτιάς 2026. Η ξεφτίλα του ελληνικού ποδοσφαίρου με το Γάλλο Λανουά παρόντα.

Ουδείς αισχύνεται;

Είναι προφανές ότι πληρώνουμε οικτρά κάποια ηρωικά αποτελέσματα της κανονικής διαρκείας του πρωταθλήματος, με όρους ποδοσφαιρικής παράγκας στη super league.

Συγχαρητήρια!

Αποστολή εξετελέσθη».