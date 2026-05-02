ΑΕΛ Novibet: «Πληρώνουμε κάποια ηρωικά αποτελέσματα της κανονικής διάρκειας»
Η ΑΕΛ Novibet παρότι προηγήθηκε με 1-0 κόντρα στον Πανσερραϊκό στις Σέρρες δεν κατάφερε να πάρει το πολύτιμο τρίποντο με το 1-1 να διαμορφώνεται με πέναλτι του Καρέλη στις καθυστερήσεις. Ένα πέναλτι που αμφισβητούν έντονα οι «βυσσινί», οι οποίοι εξέδωσαν και σκληρή ανακοίνωση.
Οι Θεσσαλοί μεταξύ άλλων κάνουν λόγο για ξεφτίλα και πως ουσιαστικά πηρώνουν κάποια ηρωικά αποτελέσματα στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος.
Αναλυτικά η ανακοίνωση έχει ως εξής: «Πουλικίδης 2023, Φωτιάς 2026. Η ξεφτίλα του ελληνικού ποδοσφαίρου με το Γάλλο Λανουά παρόντα.
Ουδείς αισχύνεται;
Είναι προφανές ότι πληρώνουμε οικτρά κάποια ηρωικά αποτελέσματα της κανονικής διαρκείας του πρωταθλήματος, με όρους ποδοσφαιρικής παράγκας στη super league.
Συγχαρητήρια!
Αποστολή εξετελέσθη».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.