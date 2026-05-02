Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet: Το πέναλτι που κέρδισαν οι Σερραίοι και φωνάζουν οι Λαρισαίοι (vid)
Ο αγώνας του Πανσερραϊκού με την ΑΕΛ Novibet είναι στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων με τους γηπεδούχους να κάνουν ένα γέμισμα στην περιοχή των φιλοξενούμενων. Ένα γέμισμα που έδιωξε με κεφαλιά ο Μπατουμπινσικά με την μπάλα να χτυπάει στο χέρι του Ηλιάδη. Ο Φωτιάς αρχικά δίνει πέναλτι, με τον Παπαδόπουλο από το VAR να τον φωνάζει να το δει.
Και τον φώναξε καθώς η μπάλα πήγε στο χέρι του αρχηγού της ΑΕΛ Novibet μετά από διώξιμο της μπάλας από τον συμπαίκτη του, κάτι που σύμφωνα με τον κανονισμό δεν συνιστά παράβαση. Ο διεθνής διαιτητής ωστόσο βλέποντας ελάχιστα την φάση έδωσε πέναλτι με τον Καρέλη να διαμορφώνει το τελικό 1-1.
Μια απόφαση την οποία καταδίκασε και σκληρή ανακοίνωση η ΑΕΛ Novibet κάνοντας λόγο για ξεφτίλα και αφήνοντας υπόνοιες πως αυτό το σφύριγμα έχει να κάνει με τα αποτελέσματα που πήρε η ομάδα κόντρα στους μεγάλους στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος.
