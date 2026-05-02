Το πρόγραμμα των 4 αγωνιστικών που απομένουν στα Play Out της Stoiximan Super League, όπου θα κριθεί η παραμονή.

Το «θρίλερ» για την παραμονή στη Stoiximan Super League συνεχίζεται. Η Κηφισιά με το «διπλό» στο Αγρίνιο έκανε μεγάλο «άλμα» παραμονής, καθώς είναι στο +6 από τον Πανσερραϊκό και τον Αστέρα AKTOR, οι ο οποίοι ισοβαθμούν στους 28 βαθμούς, στο +3 από την ουαγό ΑΕΛ Novibet, ενώ από την πλευρά του ο Παναιτωλικός είναι στο +3 από την επικίνδυνη ζώνη.

Η «κούρσα» συνεχίζεται με... κομμένη ανάσα και απομένουν τέσσερις αγωνιστικές, με το φινάλε να είναι σε 19 ημέρες από σήμερα, στις 21 Μαΐου.

Την ερχόμενη αγωνιστική, σε μια εβδομάδα από σήμερα, ο Πανσερραϊκός θα υποδεχτεί την Κηφισιά, η ουραγός ΑΕΛ Novibet θα φιλοξενήσει τον Αστέρα AKTOR, ενώ ο Παναιτωλικός καλείται να επανέλθει στις νίκες στην έδρα του βαθμολογικά αδιάφορου Ατρόμητου.

Το πρόγραμμα των Play Out της Stoiximan Super League

1η αγωνιστική

Κηφισιά - Πανσερραϊκός 1-2

Αστέρας AKTOR - ΑΕΛ Novibet 3-1

Παναιτωλικός - Ατρόμητος 1-1

2η αγωνιστική

ΑΕΛ Novibet - Παναιτωλικός 1-2

Πανσερραϊκός - Αστέρας AKTOR 0-0

Ατρόμητος - Κηφισιά 0-0

3η αγωνιστική

Κηφισιά- Αστέρας AKTOR 0-0

Ατρόμητος - ΑΕΛ Novibet 3-2

Παναιτωλικός - Πανσερραϊκός 2-3

4η αγωνιστική

Πανσερραϊκός - Ατρόμητος 0-4

ΑΕΛ Novibet - Κηφισιά 1-1

Αστέρας AKTOR - Παναιτωλικός 2-1

5η αγωνιστική

Κυριακή 26 Απριλίου

Κηφισιά - Παναιτωλικός 0-0

Ατρόμητος - Αστέρας AKTOR 2-1

ΑΕΛ Novibet - Πανσερραϊκός 0-1

6η αγωνιστική

Σάββατο 2 Μαΐου

Παναιτωλικός - Κηφισιά 0-1

Πανσερραϊκός - ΑΕΛ Novibet 1-1

Αστέρας AKTOR - Ατρόμητος 4-2

7η αγωνιστική

Σάββατο 9 Μαΐου

Πανσερραϊκός - Κηφισιά, 16:00

ΑΕΛ Novibet - Αστέρας AKTOR 17:00

Ατρόμητος - Παναιτωλικός 19:30

8η αγωνιστική

Τρίτη 12 Μαϊου

Αστέρας AKTOR - Πανσερραϊκός, 19:00

Κηφισιά - Ατρόμητος, 19:00

Παναιτωλικός - ΑΕΛ Novibet, 19:00

9η αγωνιστική

Σάββατο 16 Μαΐου

Αστέρας AKTOR - Κηφισιά, 19:00

ΑΕΛ Novibet - Ατρόμητος, 19:00

Πανσερραϊκός - Παναιτωλικός, 19:00

10η αγωνιστική

Πέμπτη 21 Μαΐου