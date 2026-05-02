Πρόγραμμα Play Out: Το πρόγραμμα «φωτιά» στην κούρσα παραμονής
Το «θρίλερ» για την παραμονή στη Stoiximan Super League συνεχίζεται. Η Κηφισιά με το «διπλό» στο Αγρίνιο έκανε μεγάλο «άλμα» παραμονής, καθώς είναι στο +6 από τον Πανσερραϊκό και τον Αστέρα AKTOR, οι ο οποίοι ισοβαθμούν στους 28 βαθμούς, στο +3 από την ουαγό ΑΕΛ Novibet, ενώ από την πλευρά του ο Παναιτωλικός είναι στο +3 από την επικίνδυνη ζώνη.
Η «κούρσα» συνεχίζεται με... κομμένη ανάσα και απομένουν τέσσερις αγωνιστικές, με το φινάλε να είναι σε 19 ημέρες από σήμερα, στις 21 Μαΐου.
Την ερχόμενη αγωνιστική, σε μια εβδομάδα από σήμερα, ο Πανσερραϊκός θα υποδεχτεί την Κηφισιά, η ουραγός ΑΕΛ Novibet θα φιλοξενήσει τον Αστέρα AKTOR, ενώ ο Παναιτωλικός καλείται να επανέλθει στις νίκες στην έδρα του βαθμολογικά αδιάφορου Ατρόμητου.
Το πρόγραμμα των Play Out της Stoiximan Super League
1η αγωνιστική
- Κηφισιά - Πανσερραϊκός 1-2
- Αστέρας AKTOR - ΑΕΛ Novibet 3-1
- Παναιτωλικός - Ατρόμητος 1-1
2η αγωνιστική
- ΑΕΛ Novibet - Παναιτωλικός 1-2
- Πανσερραϊκός - Αστέρας AKTOR 0-0
- Ατρόμητος - Κηφισιά 0-0
3η αγωνιστική
- Κηφισιά- Αστέρας AKTOR 0-0
- Ατρόμητος - ΑΕΛ Novibet 3-2
- Παναιτωλικός - Πανσερραϊκός 2-3
4η αγωνιστική
- Πανσερραϊκός - Ατρόμητος 0-4
- ΑΕΛ Novibet - Κηφισιά 1-1
- Αστέρας AKTOR - Παναιτωλικός 2-1
5η αγωνιστική
Κυριακή 26 Απριλίου
- Κηφισιά - Παναιτωλικός 0-0
- Ατρόμητος - Αστέρας AKTOR 2-1
- ΑΕΛ Novibet - Πανσερραϊκός 0-1
6η αγωνιστική
Σάββατο 2 Μαΐου
- Παναιτωλικός - Κηφισιά 0-1
- Πανσερραϊκός - ΑΕΛ Novibet 1-1
- Αστέρας AKTOR - Ατρόμητος 4-2
7η αγωνιστική
Σάββατο 9 Μαΐου
- Πανσερραϊκός - Κηφισιά, 16:00
- ΑΕΛ Novibet - Αστέρας AKTOR 17:00
- Ατρόμητος - Παναιτωλικός 19:30
8η αγωνιστική
Τρίτη 12 Μαϊου
- Αστέρας AKTOR - Πανσερραϊκός, 19:00
- Κηφισιά - Ατρόμητος, 19:00
- Παναιτωλικός - ΑΕΛ Novibet, 19:00
9η αγωνιστική
Σάββατο 16 Μαΐου
- Αστέρας AKTOR - Κηφισιά, 19:00
- ΑΕΛ Novibet - Ατρόμητος, 19:00
- Πανσερραϊκός - Παναιτωλικός, 19:00
10η αγωνιστική
Πέμπτη 21 Μαΐου
- Ατρόμητος - Πανσερραϊκός, 19:00
- Κηφισιά - ΑΕΛ Novibet, 19:00
- Παναιτωλικός - Αστέρας AKTOR, 19:00
