Ο Αστέρας στην καλύτερη φετινή του εμφάνιση επικράτησε στην Τρίπολη του Ατρόμητου με 4-2 κι αντιμετωπίζει πιο αισιόδοξα τη συνέχεια. Κετού, Μπαρτόλο, Αλχο, Αλμίρας τα γκολ της νίκης.

Τεράστια νίκη τόσο βαθμολογικής, όσο και ψυχολογικής αξίας για τον Αστέρα AKTOR! Οι Αρκάδες υπέταξαν τον Ατρόμητο στην Τρίπολη με 4-2, έκαναν το 3Χ3 στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» και παραμένουν... ολοζώντανοι στη πάχη παραμονής.

Οι Κιτρινομπλέ είναι στη 13η θέση με 28 βαθμούς, στο +3 από την ΑΕΛ Novibet, ενώ ισοβαθμούν με τον 12ο Πανσερραϊκό, ο οποίος υπερέχει, λόγω των τριών νικών στα μεταξύ τους. Ματς - τελικός την ερχόμενη αγωνιστική στη Λάρισα μεταξύ των Βυσσινί και του Αστέρα AKTOR.

Έτσι ξεκίνησαν

Ο Γιώργος Αντωνόπουλος παρέταξε τον γηπεδούχο Αστέρα AKTOR σε διάταξη 3-4-3. Ο Παπαδόπουλος στην εστία, με τους Σίπτσιτς, Τριανταφυλλόπουλο και Αλάγκμπε στην τριάδα των στόπερ Άλχο δεξί μπακ - χαφ, αριστερό ο Σιλά και δίδυμο Έντερ - Αλμύρα στα χαφ. Μπαρτόλο και Κετού πλαισίωσαν τον Μακέντα στη γραμμή κρούσης.

Από την πλευρά του ο Ντούσαν Κέρκεζ παρέταξε τον φιλοξενούμενο Ατρόμητπ σε σχηματισμό 4-2-3-1. Ο Γκουγκεσασβίλι στην εστία, με τους Μουντέ, Σταυρόπουλο, Τσακμάκη και Παπαδόπουλο μπροστά του. Τσιγγάρας - Μουτουσαμί στα χαφ και οι Τσιλούλης, Τσούμπερ και Πνευμονίδης πίσω από τον Μπάκου.

«Καθάρισε» από το ημίχρονο

Το παιχνίδι ξεκίνησε με ένταση, καθώς μόλις στο 7ο λεπτό ο Τσούμπερ έκανε σκληρό μαρκάρισμα στον Έντερ, με τον Ισπανό και τους Αρκάδες να διαμαρτύρονται για κόκκινη κάρτα, όμως δεν συμφώνησαν ο διαιτητής Πολυχρόνης και ο VAR Τζήλος.

Στο 10ο λεπτό ο Έντερ έκλεψε την μπάλα από τον Μουτουσαμί, πάσαρε στον Κέτου κι εκείνος πλάσαρε για το 1-0. Στο 19ο λεπτό ο Μουτουσαμί σέντραρε, ο Σίπτσιτς βρήκε λίγο την μπάλα με το κεφάλι, ο Μπάκου πετάχτηκε στην πορεία της μπάλας, αλλά την έστειλε άουτ.

Στο 22ο λεπτό ο Παπαδόπουλος ίπε «όχι» στο τετ α τετ του Τσιγγάρα από πλάγια θέση. Στο 27' ο Αστέρας AKTOR έχασε σπουδαία ευκαιρία. Υπέροχη ατομική ενέργεια του Κετού μέσα στην περιοχή, ο Καμερουνέζος έκανε το πλασέ, αλλά ο Μουτουσαμί πρόλαβε κι έδιωξε σε κόρνερ προτού η μπάλα περάσει τη γραμμή.

Λίγο μετά τη συμπλήρωση μισής ώρας ο VAR Τζήλος κάλεσε τον Πολυχρόνη να δει χέρι του Τσιγγάρα έπειτα από σουτ του Αλμύρα και ο ρεφ από τη Μακεδονία έδωσε το πέναλτι. Ο Μπαρτόλο ανέλαβε την εκτέλεση στο 34' και διπλασίασε το προβάδισμα της ομάδας του.

Οι Αρκάδες διεύρυναν το προβάδισμα τους στο 39ο λεπτό. Σέντρα του Σιλά που κόντραρε, ο Μακέντα πετάχτηκε στην πορεία της μπάλας και εκτέλεσε, απέκρουσε ο Γκουγκεσασβίλι, ο Ιταλός ανέκτησε την κατοχή, έκανε παράλληλο γύρισμα και ο Άλχο μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα για το 3-0, το οποίο ήταν το σκορ του πρώτου μέρους.

Το «σφράγισε» ο Αλμύρας, γκολ της τιμής από Τζοβάρα και Τσούμπερ

Ο Αστέρας AKTOR μπήκε δυνατά στο δεύτερο μέρος και χρειάστηκε περίπου δυο λεπτά για το τέταρτο γκολ, με το οποίο «τελείωσε» το ματς. Στο 47' ο Ο Μπαρτόλο γύρισε στον Σιλά, εκείνος έκανε τη σέντρα, ο Αλμύρας εκτέλεσε στην κίνηση με υπέροχο τελείωμα και ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 4-0.

Από εκεί και πέρα οι Κιτρινομπλέ «έσβησαν» και μπήκαν σε διαδικασία διαχείρισης ενόψει Λάρισας και ο Ατρόμητος πίεσε για να μειώσει την έκταση του σκορ. Στο 67' ο Μίχορλ πέρασε ωραία πάσα, ο Μπάκου έκανε ωραίο κοντρόλ, τελείωσε τη φάση, αλλά ο Τριανταφυλλόπουλος έκοψε σε κόρνερ με τρομερό τάκλιν.

Οι Περιστεριώτες μείωσαν το σκορ στο 83ο λεπτό. Σέντρα του Ουκάκι, ο Τζοβάρας νίκησε τον Δεληγιαννίδη και μείωσε σε 4-1 με κεφαλιά. Δυο λεπτά αργότερα, στο 85ο λεπτό, ο Τσούμπερ με υπέροχο μακρινό σουτ διαμόρφωσε το τελικό 4-2.