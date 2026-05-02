Οι παίκτες που πήρε στην αποστολή ο τεχνικός του Λεβαδειακού για την αναμέτρηση με τον Βόλο.

Με την κατάκτηση του Κυπέλλου από τον ΟΦΗ, ο Λεβαδειακός έχασε την ευκαιρία να πάρει το πέμπτο ευρωπαϊκό εισιτήριο. Η ομάδα της Βοιωτίας θα υποδεχθεί την Κυριακή τον Βόλο σε έναν αδιάφορο αγώνα και μοναδικό κίνητρο είναι να πάρει την πέμπτη θέση.

Ο τεχνικός του Λεβαδειακού Νίκος Παπαδόπουλος δεν υπολογίζει μόνο τον Χάνα για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Αναλυτικά η αποστολή: «Η αποστολή ενόψει Βόλου ΝΠΣ

Με προπόνηση στο αθλητικό κέντρο του Αγίου Σπυρίδωνα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ομάδας μας για την αυριανή (3/5, 17:00) αναμέτρηση με τον Βόλο ΝΠΣ στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς «Λάμπρος Κατσώνης».

Στην αποστολή που επέλεξε ο προπονητής μας, κ.Νίκος Παπαδόπουλος βρίσκονται οι: Λοντίγκιν, Άνακερ, Λιάγκας, Φίλων, Τσάπρας, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Μανθάτης, Μάγκνουσον, Νίκας, Γκούμας, Κωστή, Τσοκάι, Λαμαράνα, Μπάλτσι, Παπαδόπουλος, Όζμπολτ, Πεντρόσο, Συμελίδης, Λαγιούς, Βέρμπιτς, Παλάσιος και Οζέγκοβιτς».