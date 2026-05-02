Λεβαδειακός: Η αποστολή για το ματς με τον Βόλο
Με την κατάκτηση του Κυπέλλου από τον ΟΦΗ, ο Λεβαδειακός έχασε την ευκαιρία να πάρει το πέμπτο ευρωπαϊκό εισιτήριο. Η ομάδα της Βοιωτίας θα υποδεχθεί την Κυριακή τον Βόλο σε έναν αδιάφορο αγώνα και μοναδικό κίνητρο είναι να πάρει την πέμπτη θέση.
Ο τεχνικός του Λεβαδειακού Νίκος Παπαδόπουλος δεν υπολογίζει μόνο τον Χάνα για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Αναλυτικά η αποστολή: «Η αποστολή ενόψει Βόλου ΝΠΣ
Με προπόνηση στο αθλητικό κέντρο του Αγίου Σπυρίδωνα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ομάδας μας για την αυριανή (3/5, 17:00) αναμέτρηση με τον Βόλο ΝΠΣ στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς «Λάμπρος Κατσώνης».
Δείτε ΕπίσηςSuperleague, η βαθμολογία (6η αγ.): Χαμός στην ουρά με 4 ομάδες να παλεύουν να αποφύγουν τον υποβιβασμό!
Στην αποστολή που επέλεξε ο προπονητής μας, κ.Νίκος Παπαδόπουλος βρίσκονται οι: Λοντίγκιν, Άνακερ, Λιάγκας, Φίλων, Τσάπρας, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Μανθάτης, Μάγκνουσον, Νίκας, Γκούμας, Κωστή, Τσοκάι, Λαμαράνα, Μπάλτσι, Παπαδόπουλος, Όζμπολτ, Πεντρόσο, Συμελίδης, Λαγιούς, Βέρμπιτς, Παλάσιος και Οζέγκοβιτς».
