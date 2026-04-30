Πιθανότατα στη γερμανική Μπόχουμ της δεύτερης κατηγορίας της Γερμανίας θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ενις Τσόκαϊ, ο οποίος αγωνιζόταν ως δανεικός από τον Παναθηναϊκό στο Λεβαδειακό.

Μετά από τέσσερα χρόνια στη χώρα μας ο Ενις Τσόκαϊ φεύγει από την Ελλάδα και – μάλλον για καλύτερα πάει στην Bundesliga 2, δηλαδή στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας για να παίξει με την Μπόχουμ (10η θέση, πέντε αγωνιστικές πριν από τη λήξη του πρωταθλήματος) με την οποία βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία.

Ο διεθνής (έξι φορές) Αλβανός αμυντικός μέσος αγωνίστηκε ως δανεικός τα δύο τελευταία χρόνια από τον Παναθηναϊκό στον Λεβαδειακό και το συμβόλαιό του με το Τριφύλλι λήγει τον επόμενο μήνα. Ηταν μια από τις μεταγραφές του Τριφυλλιού το καλοκαίρι του 2022, επί Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Στη σεζόν στην οποία οι Πράσινοι έχασαν το πρωτάθλημα από την ΑΕΚ στα play offs ο Τσόκαϊ έγραψε 15 συμμετοχές, όλες ως αλλαγή. Την επόμενη σεζόν έπαιξε σε ελάχιστα ματς στο πρώτο εξάμηνο και στο δεύτερο μέρος της σεζόν δόθηκε με δανεισμό στην κροατική Οσιγιεκ. Τα δύο τελευταία χρόνια ήταν βασικό στέλεχος και από τους πιο πολύτιμους παίκτες του Νίκου Παπαδόπουλου στην εξαιρετική πορεία του Λεβαδειακού.

Eπισημαίνεται ότι ο Τσόκαϊ ανήκει μανατζερικά στο γερμανικό γραφείο “Feel soccer” με έδρα το Ντίσλεντορφ με πολλούς πελάτες στη Γερμανία, μεταξύ των οποίων και ο Μανόλης Σάλιακας της Σεντ Πάουλι, ενώ ουκ ολίγοι παίκτες της Superleague εκπροσωπούνται από το ίδιο γραφείο, μέσω των Ελλήνων συνεργατών του: Μάνταλος, Λίλο, Οζμπολτ, Μουντές, Μαυρίας, Αναγνωστόπουλος μεταξύ άλλων. Οπως και ο Στέφανος Καπίνο της Βίντερτουρ και ο Λεονάρντο Κούτρης της Πογκόν...