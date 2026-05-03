Superleague, η «αδιάφορη» βαθμολογία στα playoffs «5-8»!
Η κατάκτηση του Κυπέλλου από τον ΟΦΗ, έκανε εντελώς αδιάφορη την διαδικασία των playouts «5-8», στην βαθμολογία των οποίων συνεχίζει να προηγείται ο Λεβαδειακός!
Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής
Λεβαδειακός-Βόλος 5-2
ΟΦΗ-Άρης 0-2
Η βαθμολογία (3η αγωνιστική)
5. Λεβαδειακός 25
6. Αρης 22
7. ΟΦΗ 20
8. Βόλος 17
Η επόμενη αγωνιστική (4η)
Άρης-ΟΦΗ
Βόλος-Λεβαδειακός
Το υπόλοιπο πρόγραμμα:
5η αγωνιστική:
Βόλος-Άρης
Λεβαδειακός-ΟΦΗ
6η αγωνιστική:
Άρης-Λεβαδειακός
ΟΦΗ-Βόλος
