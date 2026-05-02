Παναιτωλικός – Κηφισιά: Τα highlights του ματς (vid)
Σπουδαία νίκη της Κηφισιάς στο Αγρίνιο. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο επικράτησε στην έδρα του Παναιτωλικού με 1-0 και έκανε αποφασιστικό βήμα προς το μεγάλο στόχο της παραμονής στη Stoiximan Super League.
Ο Τίτορμος για ακόμα ένα ματς δεν έπαιξε καλά, ενώ η ομάδα των Βορείων Προαστίων έβγαλε περισσότερη ενέργεια στο ματς. Στο 17ο λεπτό είχε και ακυρωθέν γκολ σε κεφαλιά του οριακά εκτεθειμένου Πέτκοφ.
Στο 58ο λεπτό η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο έφυγε ωραία στην αντεπίθεση, τακουνάκι του Αντόνισε στον Λαρουσί, σουτ του Αλγερινού στα σώματα και στη συνέχεια ο Μπένι έπεσε στην περιοχή από μονομαχία με τον Σιέλη
Σε πρώτο χρόνο ο Παπαπέτρου έδωσε κόρνερ, όμως έπειτα από παρέμβαση του VAR Κουκουλά o διεθνής ρέφερι πήγε για on-field review, όπου είδε ότι ο Μπένι τσίμπησε την μπάλα και ο Σιέλης με υψωμένο πόδι βρήκε ψηλά τον αντίπαλο του, με αποτέλεσμα να δώσει το πέναλτι.
Παρόλο που o Kουτσερένκο έπεσε σωστά ο Πόμπο τον νίκησε από τα 11 βήματα και έκανε το 0-1 για την Κηφισιά στο 64ο λεπτό.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.