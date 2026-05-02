Δείτε το γκολ -πέναλτι του Πόμπο και τις καλύτερες φάσεις από τη νίκη της Κηφισιάς επί του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο.

Σπουδαία νίκη της Κηφισιάς στο Αγρίνιο. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο επικράτησε στην έδρα του Παναιτωλικού με 1-0 και έκανε αποφασιστικό βήμα προς το μεγάλο στόχο της παραμονής στη Stoiximan Super League.

Ο Τίτορμος για ακόμα ένα ματς δεν έπαιξε καλά, ενώ η ομάδα των Βορείων Προαστίων έβγαλε περισσότερη ενέργεια στο ματς. Στο 17ο λεπτό είχε και ακυρωθέν γκολ σε κεφαλιά του οριακά εκτεθειμένου Πέτκοφ.

Στο 58ο λεπτό η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο έφυγε ωραία στην αντεπίθεση, τακουνάκι του Αντόνισε στον Λαρουσί, σουτ του Αλγερινού στα σώματα και στη συνέχεια ο Μπένι έπεσε στην περιοχή από μονομαχία με τον Σιέλη

Σε πρώτο χρόνο ο Παπαπέτρου έδωσε κόρνερ, όμως έπειτα από παρέμβαση του VAR Κουκουλά o διεθνής ρέφερι πήγε για on-field review, όπου είδε ότι ο Μπένι τσίμπησε την μπάλα και ο Σιέλης με υψωμένο πόδι βρήκε ψηλά τον αντίπαλο του, με αποτέλεσμα να δώσει το πέναλτι.

Παρόλο που o Kουτσερένκο έπεσε σωστά ο Πόμπο τον νίκησε από τα 11 βήματα και έκανε το 0-1 για την Κηφισιά στο 64ο λεπτό.