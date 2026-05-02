Πόμπο: «Κλειδί για τη νίκη τα... balls»

Οι δηλώσεις του «χρυσού» σκόρερ της Κηφισιάς, Χόρχε Πόμπο, στην κάμερα της Cosmote TV μετά τη νίκη επί του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο.

Ο Χόρχε Πόμπο... οδηγεί την Κηφισιά προς την παραμονή στη Stoiximan Super League. Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός και κορυφαίος παίκτης της ομάδας του Σεμπάστιαν Λέτο στην τρέχουσα σεζόν με εύστοχο πέναλτι χάρισε τρίποντο «χρυσάφι» στην ομάδα του στην έδρα του Παναιτωλικού.

Ο 32χρονος επιτελικός χαφ μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV μετά το ματς αφού τόνισε πως η ομάδα δεν πρέπει να χαλαρώσει πριν κλειδώσει το στόχο της και σε ερώτηση για το «κλειδί» της νίκης της ομάδας του απάντησε... λακωνικά «balls».

Οι δηλώσεις του Πόμπο

«Σίγουρα εύχομαι ότι αυτά τα γκολ θα συνοδευτούν με κάτι πιο σημαντικό και θα μας κάνουν πιο ήρεμους και να νιώθουμε πιο καλά για την παραμονή μας, όμως δεν πρέπει να χαλαρώσουμε. Δεν σταματάμε ποτέ και θα πιέσουμε ακόμα περισσότερο στα επόμενα παιχνίδια.

Αξίζαμε αυτή τη νίκη. Δουλέψαμε πολύ σκληρά, κάθε εβδομάδα, όλη τη χρονιά, όλα τα παιδιά και όχι μόνο όσοι παίξαμε σήμερα. Αξίζαμε μια τόσο σημαντική νίκη».

Όσο για το πιο ήταν το κλειδί της νίκης ο Ισπανός αρκέστηκε να απαντήσει: «Balls...» και φυσικά δεν χρειάστηκε μετάφραση.