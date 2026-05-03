Η Κηφισιά πανηγύρισε νίκη... μισή παραμονή, έχοντας για ακόμα μια φορά πρωταγωνιστή και «εκτελεστή» τον Πόμπο, όμως για να πάρει το τρίποντο χρειάστηκε κατάθεση ψυχής απ' όλους τους «μαχητές» του Λέτο.

Η Κηφισιά από το απόγευμα του Σαββάτου (2/5) μπορεί να αισθάνεται λίγο πιο «ασφαλής» για την παραμονή της στη Stoiximan Super League. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο νίκησε τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο με 1-0, χάρη στο εύστοχο πέναλτι του Πόμπο, με αποτέλεσμα να βρίσκεται στο +6 από την επικίνδυνη ζώνη, με τέσσερις αγωνιστικές να απομένουν στα Play Out.

Φυσικά δεν υπάρχει καθόλου χώρος για εφησυχασμό και χαλάρωση, καθώς μέχρι τώρα δεν έχει κριθεί τίποτα. Ακόμα υπάρχουν 12 διεκδικίσιμοι βαθμοί και το κλαμπ των Βορείων Προαστίων θα κληθεί να αγωνιστεί με τις τρεις ομάδες της ουράς που παίζουν για τη «ζωή» τους, όμως δεδομένα η βαθμολογική διαφορά και η νίκη δίνουν την απαραίτητη αυτοπεποίθηση στους παίκτες του «Σέμπα» για να... τελειώσουν τη δουλειά.

Το σύνολο του Αργεντινού τεχνικού μπήκε στη διαδικασία των Play Out με διαφορά 10 βαθμών και ενώ θα μπορούσε να «ξεμπλέξει» από νωρίς στην πρεμιέρα έχασε στη Νεάπολη από τον Πανσερραϊκό. Παρά την αρνητική εκκίνηση στο μίνι τουρνουά η Κηφισιά στις επόμενες πέντε αγωνιστικές έμεινε αήττητη, με απολογισμό τέσσερις ισοπαλίες και το «διπλό» στο Αγρίνιο, ενώ σε αυτά τα ματς έχει δεχτεί μόλις ένα γκολ κι αυτό από «σπόντα», κόντρα στην ΑΕΛ Novibet.

Πόμπο «λαμπρός» την οδηγεί

Η Κηφισιά βρίσκεται σε μια περίοδο που δυσκολεύεται να βρει γκολ σε open play και είναι χαρακτηριστικό πως και τα τρία γκολ της στα Play Out προέρχονται από εύστοχες εκτελέσεις πέναλτι και είναι όλες από το «χρυσό» δεξί πόδι του Πόμπο.

Αξιοσημείωτο, πως στην κανονική διάρκεια ο Ισπανός δεν είχε την ευκαιρία να εκτελέσει από την άσπρη βούλα και στα Play Out έχει 3Χ3. Μπορεί το πέναλτι με τον Πανσερραϊκό απλώς να μείωσε το σκορ σε 2-1, όμως οι άλλες δυο εκτελέσεις έχουν «μεταφραστεί» σε 4/7 βαθμούς της Κηφισιάς σε αυτή τη διαδικασία και οι άλλοι τρεις είναι από τις «λευκές» ισοπαλίες με Ατρόμητο, Αστέρα AKTOR και Παναιτωλικό.

Ο 32χρονος μεσοεπιθετικός ηγείται της Κηφισιάς στην προσπάθεια της για την παραμονή στη Stoiximan Super League και σε 31 εμφανίσεις στο πρωτάθλημα έχει 9 γκολ και 3 ασίστ, όντας υπερπολύτιμος για την ομάδα του Λέτο τόσο σε εκτέλεση όσο και σε δημιουργία.

Η αυτοθυσία του group

Μπορεί ο Πόμπο να είναι ο πιο απειλητικός παίκτης της Κηφισιάς, όμως δεν παίζει μόνος του. Το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό άθλημα και για να έρθει η επιτυχία πρέπει να δουλεύει το σύνολο.

Σε δήλωση του στην Cosmote TV για το ποιο ήταν το «κλειδί» της νίκης στο Αγρίνιο ο Ισπανός απάντησε μονολεκτικά αλλά... περιεκτικά. «Balls»!

Για να καταφέρει η Κηφισιά να κάνει αποφασιστικό βήμα προς την παραμονή χρειάστηκε εκτός από τη συνολική ανασταλτική λειτουργία (τέταρτο clean sheet σε πέντε παιχνίδια) κάποιοι παίκτες να κάνουν κατάθεση ψυχής.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι τόσο ο Γιασέρ Λαρουσί, ο οποίος έσφιξε τα δόντια και έπαιξε έχοντας διάστρεμμα, όσο και ο Τζέρεμι Αντόνισε. Ο διεθνής εξτρέμ από το Κουρασάο παρά τη θέση του βάζει τα πόδια του στη... φωτιά και δεν φοβάται να γυρίσει τον αστράγαλό του, όπως έγινε και στο Αγρίνιο.

Στο 90+1' και παρά την καταπόνηση ο winger της Κηφισιάς έκανε σπουδαίο σπριντ ώστε να γυρίσει στην άμυνα του και να απομακρύνει, ενώ όταν από τους πόνους χρειάστηκε να μπει το επιτελείο και να τον βγάλει υποβασταζόμενο ο Αντόνισε επέστρεψε στο ματς για να μην αφήσει την ομάδα του με 10 παίκτες. Με μια λέξη: Αυτοθυσία!

Φυσικά για να μπορούν οι παίκτες να δίνουν το... 101% χρειάζεται και πολλή δουλειά από τους αφανείς ήρωες, όπως είναι το ιατρικό επιτελείο του κλαμπ, το οποίο δουλεύει άρτια. Εν προκειμένω έγινε τεράστια προσπάθεια στον τραυματισμό στον αστράγαλο του Λαρουσί για να μπορέσει να προσφέρει τα μέγιστα στο κομβικό ματς με τον Τίτορμο.