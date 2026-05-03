Επέστρεψαν στις νίκες ΟΦΗ και ΡΕΑ στην 24η «στροφή» της Α' Εθνικής Γυναικών,

Έφυγε με το «διπλό» ο ΟΦΗ στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τα Τρίκαλα για την 24η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Οι φιλοξενούμενες έφεραν το ματς τούμπα και επέστρεψαν στις νίκες. Το σκορ άνοιξαν οι γηπεδούχες στο 15' με την Κατσιγιάννη, όμως ο ΟΦΗ απάντησε με τη Σουλόλα. Στο 65' η Ριμπάνσκα σκόραρε και χάρισε τη νίκη στην ομάδα της.

Στο άλλο ματς της ημέρας η ΡΕΑ επικράτησε 2-0 στην εκτός έδρα αναμέτρηση με τον Βόλο. Μάλιστα δημιουργός και των δύο τερμάτων ήταν η Κοτσάκι. Το σκορ άνοιξε η Σιτούμα και στο 55' η Μπόνιν διαμόρφωσε το τελικό 2-0. η Κηφισιά επικράτησε 1-0 της Αγίας Παρασκεύης, ενώ οι Νέες Ατρόμητου έχασαν από τον Βολο 2004 (2-0).

Επόμενη αγωνιστική

* Αχαρναϊκός – ΡΕΑ*

* ΑΕΚ – Αστέρας Τρίπολης

* Βόλος ΝΠΣ – Κηφισιά

* Αγία Παρασκευή – ΠΑΟΚ

* Νέες Ατρομήτου 2018 – Τρίκαλα 2011 Θεόνη

* ΟΦΗ – Παναθηναϊκός (16:00)

* Οδυσσέας Μοσχάτου WFC – ΑΣ Βόλος 2004 (17:00)

Η βαθμολογία



* ΠΑΟΚ: 68

* ΑΕΚ: 58

* Αστέρας Τρίπολης: 51

* ΟΦΗ: 46

* Παναθηναϊκός: 42

* ΡΕΑ: 41

* Αγία Παρασκευή: 37

* Οδυσσέας Μοσχάτου WFC: 34

* Βόλος ΝΠΣ: 32

* Κηφισιά: 24

* Τρίκαλα 2011 Θεόνη: 14

* Νέες Ατρομήτου 2018: 13

* ΑΣ Βόλος 2004: 10

* Αχαρναϊκός: -9