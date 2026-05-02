Ο Ισπανός τεχνικός του Ολυμπιακού ανακοίνωσε την αποστολή των Πειραιωτών για το ντέρμπι του Πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ.

Στα πλάνα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τους Ερυθρόλευκους δεν είναι οι Μπρούνο και Κλέιτον. Και οι 2 αυτοί παίκτες δεν έχουν κοινοτικό διαβατήριο.

Στην αποστολή του Ολυμπιακού - για το ματς της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα - που απαρτίζεται από 23 παίκτες είναι οι: Πασχαλάκης, Κουράκλης, Τζολάκης, Ορτέγα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέϊ, Ρέτσος, Νασιμέντο, Ζέλσον Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Καμπί και Ταρέμι.

Από τα τελευταία δείγματα γραφής ως προς την 11άδα ο Βάσκος τεχνικός εκτός απροόπτου δεν θα αλλάξει πράγματα σε επίπεδο προσώπων συγκριτικά με τους 11 στο Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός. Εάν διαφοροποιηθεί κάτι ίσως να είναι στον χώρο του άξονα.