Ολυμπιακός: Έβγαλε αποστολή ο Μεντιλίμπαρ, εκτός οι Μπρούνο και Κλέιτον

Επιμέλεια:  Δημήτρης Τομαράς
Ο Ισπανός τεχνικός του Ολυμπιακού ανακοίνωσε την αποστολή των Πειραιωτών για το ντέρμπι του Πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ.

Στα πλάνα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τους Ερυθρόλευκους δεν είναι οι Μπρούνο και Κλέιτον. Και οι 2 αυτοί παίκτες δεν έχουν κοινοτικό διαβατήριο.

Στην αποστολή του Ολυμπιακού - για το ματς της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα - που απαρτίζεται από 23 παίκτες είναι οι: Πασχαλάκης, Κουράκλης, Τζολάκης, Ορτέγα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέϊ, Ρέτσος, Νασιμέντο, Ζέλσον Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Καμπί και Ταρέμι.

Από τα τελευταία δείγματα γραφής ως προς την 11άδα ο Βάσκος τεχνικός εκτός απροόπτου δεν θα αλλάξει πράγματα σε επίπεδο προσώπων συγκριτικά με τους 11 στο Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός. Εάν διαφοροποιηθεί κάτι ίσως να είναι στον χώρο του άξονα.

 

@Photo credits: KLODIAN LATO / EUROKINISSI
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα