Ο ΠΑΟΚ Κ19 σήκωσε το 8ο πρωτάθλημα της ιστορίας του.

Ο ΠΑΟΚ Κ19 σήκωσε το πρωτάθλημα έπειτα από πέντε χρόνια. Ο Δικέφαλος ήρθε ισόπαλος 1-1 εντός έδρας με τον ΟΦΗ, αλλά αυτό μικρή σημασία έχει, αφού είχε κριθεί ο τίτλος την προηγούμενη αγωνιστική και σήμερα οι παίκτες του και τα στελέχη της ομάδας πήραν το τρόπαιο.

Ο ΠΑΟΚ στο 7' είχε δοκάρι με τον Καλπάκη και οι Κρητικοί προηγήθηκαν στο 60', όμως, στο 70' ο Ελευθεριάδης ισοφάρισε με πέναλτι.

ΠΑΟΚ Κ19: Μαλιγκίν, Κυριαζίδης, Τσίτσκας, Καλπάκης, Βυρσωκινός, Παπαδόπουλος (59’ Ελευθεριάδης), Γκιόκα, Παπανικόπουλος (59’ Αρετής) Παπαδημητρίου (59’ Γραββάνης), Στύλος, Τουρσουνίδης (88′ Λόμπας)

ΟΦΗ Κ19: Κουκουριτάκης, Λαγουδάκης, Μπαλάσης, Κοντεκάς(63’ Καρνέζος), Χέιλυ, Τούφας, Καρβούνης(76’ Ασμαριανάκης), Χνάρης, Σιτμαλίδης, Δάρλας, Κοζυράκης.

Τα αποτελέσματα

Σάββατο 02 Μαΐου, 2026

Πανσερραϊκός - Κηφισιά 0-1

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 0-0

Παναιτωλικός - Λεβαδειακός 2-0

ΠΑΟΚ - ΟΦΗ 1-1

Κυριακή 03 Μαΐου, 2026

Βόλος - Ατρόμητος

ΑΕΛ - Άρης

Αστέρας Aktor - Ολυμπιακός

Η βαθμολογία

1. ΠΑΟΚ 58

2. Παναθηναϊκός 49

3. Ολυμπιακός 47

4. ΑΕΚ 47

5. Ατρόμητος 46

6. Αστέρας Aktor 36

7. Άρης 32

8. Παναιτωλικός 30

9. Βόλος 25

10. ΟΦΗ 24

11. Λεβαδειακός 23

12. Κηφισιά 17

13. Πανσερραϊκός 13

14. ΑΕΛ 6

