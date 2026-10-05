Και με τη… βούλα παίκτης του ΠΑΟΚ μέχρι το καλοκαίρι του 2029 ο Αντώνης Τσιφτσής, με την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ να ανακοινώνει την επέκταση του συμβολαίου του 27χρονου τερματοφύλακα.

Την επίσημη μορφή της πήρε η συμφωνία του ΠΑΟΚ με τον Αντώνη Τσιφτσή για την επέκταση της συνεργασίας τους μέχρι τον Ιούνιο του 2029.

Όπως ήταν γνωστό από το Σάββατο, οι δύο πλευρές είχαν φτάσει σε συμφωνία για νέο συμβόλαιο και απέμενε πλέον μόνο η ανακοίνωση της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ, η οποία ήρθε το μεσημέρι της Δευτέρας (5/10).

Ο Τσιφτσής βρίσκεται στον ΠΑΟΚ από τον Ιούλιο του 2024 και μέχρι σήμερα έχει καταγράψει 33 συμμετοχές, διατηρώντας ανέπαφη την εστία του στις 17 από αυτές. Οι εμφανίσεις και η συνολική παρουσία του οδήγησαν τους ανθρώπους του «Δικεφάλου» στην απόφαση να προχωρήσουν στην επέκταση της συνεργασίας μαζί του για ακόμη τρία χρόνια.

«Αντώνη, συνεχίζουμε μαζί!», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ΠΑΟΚ στην ανακοίνωση της ανανέωσης του 27χρονου γκολκίπερ.

#BreakingNews Ο Αντώνης Τσιφτσής θα μείνει στην Τούμπα μέχρι το καλοκαίρι του 2029! #PAOK #NewEra #Tsiftsis #ContractExtension 🔗https://t.co/b3UWJ26uwo https://t.co/CL4NRE6iji — PAOK FC (@PAOK_FC) October 5, 2026

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την επέκταση συμβολαίου του Αντώνη Τσιφτσή, έως τον Ιούνιο του 2029.

Κάτοικος Τούμπας έως τον Ιούνιο του 2029 θα παραμείνει ο Αντώνης Τσιφτσής , ο οποίος υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τον Δικέφαλο.

Γεννημένος στα Γιαννιτσά στις 21 Ιουλίου 1999, τράβηξε από νωρίς τα βλέμματα, αρχικά στην Αθλητική Ακαδημία Γιαννιτσών κι έπειτα στις ακαδημίες του Αστέρα Τρίπολης. Ο Έλληνας γκολκίπερ έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο σε μια νίκη με 4–0 εντός έδρας εναντίον του Πλατανιά στις 2 Απριλίου 2018. Από τότε, ο Τσιφτσής κατέγραψε 54 συμμετοχές και 18 clean sheets με τη φανέλα των Αρκάδων.

Στον ΠΑΟΚ ήρθε τον Ιούλιο του 2024 κι έκτοτε έχει καταγράψει 33 συμμετοχές, κρατώντας ανέπαφη την εστία στις 17 από αυτές.

Αντώνη, συνεχίζουμε μαζί!».