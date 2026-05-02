Mε το πέναλτι του Καρέλη στο 99' (!!!), που υπέδειξε ο Φωτιάς κι αμφισβητήθηκε έντονα από τους Θεσσαλούς, ο Πανσερραϊκός έσωσε τον χρυσό βαθμό στο 1-1 με την ΑΕΛ Novibet, που παραμένει στην τελευταία θέση. Οι Λαρισαίοι προηγήθηκαν με γκολάρα του Τούπτα, κόκκινη ο Μασόν.

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στις Σέρρες. Ο Πανσερραϊκός και η ΑΕΛ Novibet πέτυχαν από ένα γκολ και πήραν από έναν βαθμό με τα «λιοντάρια» να φτάνουν τους 28 και τους Θεσσαλούς τους 25. Πολλά τα παράπονα των φιλοξενούμενων από τον Φωτιά με τον διαιτητή να καλείται από τον VARίστα να δίνει το πέναλτι που έδωσε στις καθυστερήσεις και να μην αλλάζει απόφαση.

Πως ξεκίνησαν οι δύο ομάδες

Ο Ζεράρ Σαραγόσα ξεκίνησε τον Πανσερραϊκό με 3-4-1-2 και τον Τιναλίνι κάτω από τα δοκάρια, τους Κάλινιν, Γκελασβίλι και Φέλτες στα στόπερ, με τον Τσαούση όλη την αριστερή πλευρά κλαι τον Λύρατζη όλη την δεξιά. Αμυντικά χαφ ήταν οι Ομεονγκά και Δοϊρανλής με τον Ριέρα μπροστά τους και τους Τεϊσέιρα, Ίβαν στην επίθεση.

Από την πλευρά του ο Τζιανλούκα Φέστα προτίμησε το 4-4-2 για την ΑΕΛ Novibet με τον Βενετικίδη στο τέρμα, τον Μασόν δεξί μπακ, τον Όλαφσον αριστερό και τους Μποατουμπινσικά, Ηλιάδη στα στόπερ. Ο Ναόρ, με τους Πέρες, Σουρλή και Ατανάσοφ ήταν στο κέντρο σε ρόμβο με τους Πασά και Τούπτα στην επίθεση.

Οι Σερραίοι τον έλεγχο αλλά χωρίς φάσεις το πρώτο

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο ημίχρονο. Ένα ημίχρονο στο οποίο δεν είδαμε και την μεγάλη φάση. Οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο, είχε περισσότερες τελικές, αλλά κάποια μεγάλη ευκαιρία δεν υπήρξε σε καμία από τις δύο εστίες με το 0-0 να μένει ως το τέλος. Ουσιαστικά η καλύτερη στιγμή σε όλο αυτό το διάστημα ήταν στο 38' με τον Δοϊρανλή να κάνει το σουτ και τον Ηλιάδη να βάζει την τελευταία στιγμή την κόντρα και να διώχνει σε κόρνερ.

Με γκολάρα του Τούπτα το 0-1

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ρυθμός έγινε ακόμα πιο γρήγορος στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους με τους φιλοξενούμενους να πιέζουν για να σκοράρουν χωρίς όμως να τα καταφέρουν. Όλα αυτά μέχρι το 75' όταν ο Τούπτα με εξαιρετικό αριστερό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του ανήμπορουν να αντιδράσει Τιναλίνι κάνοντας έτσι το 0-1.

Με πέναλτι του Καρέλη στις καθυστερήσεις το 1-1

Από εκείνο το σημείο οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να κρατήσουν το πολύτιμο 0-0 και έδειχναν να το κρατούν με τον Φωτιά αρχικά να δείχνει 8 λεπτά καθυστερήσεων. Στο 90+4' οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι με τον διαιτητή της συνάντησης να δίνει την εσχάτη των ποινών για χέρι του Ηλιάδη που φάνηκε πως τον έσπρωξαν.

Ο Παπαδόπουλος κάλεσε τον Φωτιά στο VAR, κάτι που σημαίνει πως είχε αντίθετη άποψη, ωστόσο η αλλαγή δεν άλλαξε με τον Καρέλη να σκοράρει διαμορφώνοντας το τελικό 1-1 και τους φιλοξενούμενους να μην μπορούν να πιστέψουν πως δόθηκε αυτό το πέναλτι. Το 1-1 έμεινε ως το τέλος με τους Σερραίους να παίρνουν μεγάλο προβάδισμα σωτηρίας.

MVP: Θα βάλουμε τον Καρέλη που στην τελευταία φάση του αγώνα και ενώ δεν είχε πολλά ΄λεπτά που είχε μπει πήρε την μπάλα και ευστόχησε στο πέναλτι διαμορφώνοντας το τελικό 1-1.

Στο ύψος του: Ο Τούπτα που πέτυχε ένα εξαιρετικό γκολ με το οποίο είχαν πάρει το προβάδισμα οι φιλοξενούμενοι.

Αδύναμος κρίκος: Δεν θα λέγαμε πως υπήρξε κάποιος που να πεις πως ήταν αδύναμος κρίκος, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είδαμε και το φοβερό ποδόσφαιρο.

Γκάφα: Αν δεν υπήρχαν οι έντονες διαμαρτυρίες για το πέναλτι, θα λέγαμε πως την γκάφα την έκανε ο Ηλιάδης, αλλά ο VARίστας ήταν σύμφωνος με τον αρχηγό της ΑΕΛ Novibet οπ0ότε αν και δόθηκε η εσχάτη των ποινών, γκέλα δεν την λες.

Στραγάλι: Ναι το ξέρουμε πως η τελική απόφαση είναι πάντα του διαιτητή, ωστόσο όταν σε καλεί ο VARίστας για να δεις ένα πέναλτι που έχεις σφυρίξει, κάτι που σημαίνει πως θεωρεί πως ήταν λάθος, σίγουρα το λιγότερο που έχει να κάνει είναι να κοιτάξεις περισσότερο την φάση. Ο Φωτιάς την είδε ελάχιστα, επέμεινε στο πέναλτι και έτσι διαμορφώθηκε το 1-1.

Το ταμείο του Gazzetta: Η ΑΕΛ Novibet προηγήθηκε για πρώτη φορά στα Play Out, βρέθηκε μια ανάσα από την πρώτη της νίκη μετά από μήνες, αλλά ο Φωτιάς είχε άλλη άποψη. Και λέμε άλλη άποψη εννοούμε από αυτή του VARίστα που τον κάλεσε να δει την φάση θεωρώντας πως δεν υπήρξε πέναλτι. Ο Φωτιάς όπως είπαμε το έδωσε και έγινε το 1-1.

Οι συνθέσεις:

Πανσερραϊκός (Σαραγόσα): Τιναλίνι, Κάλινιν, Γκελασβίλι (52' Ντε Μάρκο), Φέλτες, Τσαούσης (86' Καρέλης), Ομεονγκά, Δοϊρανλής (74' Μπεν Σαλάμ), Λύρατζης, Ριέρα, Ίβαν, Τεϊσέιρα (74' Μασκανάκης).

ΑΕΛ Novibet (Φέστα): Βενετικίδης, Μασόν, Όλαφσον (64' Παπαγεωργίου), Μπατουμπινσικά, Ηλιάδης, Ναόρ, Σουρλής (46' Σαγκάλ), Ατανάσοφ, Πέρες (84' Παντελάκης), Τούπτα, Πασάς (74' Σίστο).