Μία ισοπαλία και μία νίκη είχαν τα τμήματα υποδομής του Παναθηναϊκού κόντρα στην ΑΕΚ.

Το ντέρμπι του Παναθηναϊκού Κ19 εκτός έδρας με την ΑΕΚ έληξε ισόπαλο 0-0, ενώ η πράσινη Κ15 επικράτησε των κιτρινόμαυρων με 2-0.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός για το ματς του πρωταθλήματος Κ19: «Εκτός έδρας ισοπαλία κόντρα στην ΑΕΚ για την Κ19.

Σε ένα ματς που, ειδικά στο δεύτερο μέρος, ο Παναθηναϊκός είχε πολλές ευκαιρίες για να σκοράρει, οι Πράσινοι αναδείχθηκαν ισόπαλοι (0-0) με την ΑΕΚ, σε εξ αναβολής αναμέτρηση για την 17η αγωνιστική της Super League Κ19.

Η πρώτη καλή στιγμή του αγώνα άνηκε στους Πράσινους, με το σουτ του Ιωάννου να μην καταλήγει στα δίχτυα. Στη συνέχεια, η ΑΕΚ είχε δύο ευκαιρίες, με τους Σταμέλλο και Λάβδα να κρατούν ανέπαφη την εστία του Παναθηναϊκού.

Στο 29ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Ρεμούνδος έκλεψε την μπάλα και πάσαρε στον Ιωάννου, όμως η προσπάθειά του ανακόπηκε την τελευταία στιγμή, πριν καταλήξει στον ολομόναχο Νεμπή.

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους, η Κ19 του Παναθηναϊκού δημιούργησε πολλές ευκαιρίες με τους Ιωάννου, Τερζή και Νεμπή, ωστόσο δεν κατάφερε να σκοράρει και το παιχνίδι ολοκληρώθηκε χωρίς τέρματα.

ΑΕΚ: Παπαβασιλείου, Σελλάς, Σαμουργασίδης (72’ Ράπτης), Τσαραμανίδης, Ψυρόπουλος, Χριστακόπουλος, Παναγιωτόπουλος (80’ Μαρτόπουλος), Γκολφίνος (80’ Καππάτος), Τζαμαλής (59’ Αβράσογλου), Ζουριδάκης, Βλιώρας (72’ Ζούλιας).

Παναθηναϊκός: Σταμέλλος, Σκαρλατίδης, Δημακόπουλος, Λάβδας (89’ Βύντρα), Καλοσκάμης, Ρεμούνδος (75’ Θεοχάρης), Τερζής (67’ Ανδριώτης), Ζέκα (89’ Μπαζούκης), Ιωάννου, Σώκος (75’ Μπόσκο)».

Τα αποτελέσματα

Σάββατο 02 Μαΐου, 2026

Πανσερραϊκός - Κηφισιά

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός

Παναιτωλικός - Λεβαδειακός

ΠΑΟΚ - ΟΦΗ (σ'εξέλιξη)

Κυριακή 03 Μαΐου, 2026

Βόλος - Ατρόμητος

ΑΕΛ - Άρης

Αστέρας Aktor - Ολυμπιακός

Η βαθμολογία

1. ΠΑΟΚ 57

2. Παναθηναϊκός 49

3. Ολυμπιακός 47

4. ΑΕΚ 47

5. Ατρόμητος 46

6. Αστέρας Aktor 36

7. Άρης 32

8. Παναιτωλικός 30

9. Βόλος 25

10. Λεβαδειακός 23

11. ΟΦΗ 23

12. Κηφισιά 17

13. Πανσερραϊκός 13

14. ΑΕΛ 6

Νίκησε η Κ15

Η αναφορά για το ντέρμπι στο πρωτάθλημα Κ15: «Η Κ15 του Παναθηναϊκού επικράτησε με 2-0 εντός έδρας της ΑΕΚ, με τον Δημητρακόπουλο να πετυχαίνει και τα δύο τέρματα.

Στη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της στο πρωτάθλημα έφτασε η Κ15 του Παναθηναϊκού. Οι Πράσινοι επικράτησαν με 2-0 της ΑΕΚ, με τον Δημητρακόπουλο να είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής, σημειώνοντας δύο γκολ, σε εξ αναβολής αναμέτρηση για τη 17η αγωνιστική της Super League K15.

Ισορροπημένο ήταν το παιχνίδι από τα πρώτα του λεπτά, με τις δύο ομάδες να προσπαθούν να αναπτυχθούν χωρίς όμως να δημιουργούν σημαντικές ευκαιρίες. Στο 30’ ο Πανταζής έφυγε στην πλάτη της άμυνας και πλάσαρε εύστοχα, ωστόσο βρισκόταν σε θέση οφσάιντ. Τέσσερα λεπτά αργότερα οι Πράσινοι απείλησαν ξανά, με τον Γρηγοριάδη να μπαίνει στην περιοχή, αλλά το σουτ του σταμάτησε στον τερματοφύλακα της ΑΕΚ.

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, η Κ15 του Παναθηναϊκού άνοιξε το σκορ. Ο Ψοφάκης έκανε υπέροχη ενέργεια από τα δεξιά, μπήκε στην περιοχή και γύρισε την μπάλα, με τον Δημητρακόπουλο να κάνει το 1-0 στο 43’. Στο 55’ ο Κρασανάκης έβγαλε ωραία πάσα, με τον Πανταζή να πλασάρει, αλλά την μπάλα να περνάει μόλις άουτ.

Δύο λεπτά αργότερα το Τριφύλλι έχασε νέα μεγάλη ευκαιρία, όταν ο Γρηγοριάδης πήρε την μπάλα από το κέντρο, μπήκε στην περιοχή και γύρισε, αλλά το σουτ του Δημητρακόπουλου δεν κατέληξε στα δίχτυα. Στο 63’ το Τριφύλλι διπλασίασε τα τέρματά του: ο Γρηγοριάδης έκλεψε την μπάλα, πάσαρε στον Πανταζή, ο οποίος με τη σειρά του βρήκε τον Δημητρακόπουλο, με τον τελευταίο να σκοράρει για δεύτερη φορά, διαμορφώνοντας το τελικό 2-0.

Παναθηναϊκός: Κουφόπουλος, Ψοφάκης, Ρεμούνδος, Αγγελόπουλος, Γρηγοριάδης (66΄ Γκουλιαμτζής), Λάμπρος, Αζίζ, Δημητρακόπουλος (66΄ Βελούδης), Αντωνιάδης, Κρασανάκης, Πανταζής

ΑΕΚ: Ιορδανόπουλος, Κάνιος, Άμπελας, Μυλωνάς, Πάτσας, Μεργούπης, Παρασκευαϊδης, Αντωνίου, Κορμάνος, Λιάκος, Τσαχουρίδης».