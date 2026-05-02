Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε τη σημερινή του προπόνηση, με τον Ρενάτο Σάντσες να μην συμπεριλαμβάνεται στην αποστολή του Μπενίτεθ για το ματς με την ΑΕΚ (3/5).

Ολοκληρώθηκε σήμερα το πρωί στο «Γ. Καλαφάτης» η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το αυριανό (3/5) ματς των playoffs της Super League με την ΑΕΚ.

Όσον αφορά το ιατρικό δελτίο του Μπενίτεθ, ο Σάντσες έβγαλε μόνο ένα μέρος του προγράμματος λόγω κάποιων ενοχλήσεων και δεν θα είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση στη Λεωφόρο, ενώ ο Κάτρης ακολούθησε ατομικό. Παράλληλα, οι Γεντβάι, Ντέσερς και Σισοκό ακολούθησαν θεραπεία.

Οι παίκτες ξεκίνησαν με ζέσταμα και συνέχισαν με ασκήσεις ανάπτυξης του παιχνιδιού. Στη συνέχεια, δόθηκε έμφαση στην τακτική, ενώ πραγματοποιήθηκε και παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο. Τέλος,η προπόνηση έκλεισε με εξάσκηση στις στατικές φάσεις και τα τελειώματα.

Αμέσως μετά το πέρας της προπόνησης, ο Ισπανός τεχνικός ανακοίνωσε την αποστολή του για την εντός έδρας αναμέτρηση με την Ένωση.

Αναλυτικά η αποστολή

Λαφόν, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τεττέη, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Πελίστρι, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.