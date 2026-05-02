Ο Βάσκος τεχνικός των Πειραιωτών δεν άλλαξε τακτική ούτε πριν το ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός, το επερχόμενο ντέρμπι των Play Offs (για τις θέσεις 1-4) της Κυριακής.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κράτησε ξανά καλά κρυμμένες τις σκέψεις του γύρω από την κατάρτιση της 11άδας του Ολυμπιακού ως προς το ντέρμπι της Κυριακής με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ. Απέφυγε για άλλη μία φορά να αναδείξει με σαφείς δοκιμές τις προθέσεις του για το αρχικό ερυθρόλευκο σχήμα.

Για το ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός αυτό που εξακολουθεί να υφίσταται ως εκτίμηση είναι πώς θα δούμε σχεδόν ίδια 11άδα με αυτήν του ματς της Λεωφόρου. Εκεί ως γνωστόν ο κόουτς Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε καταλήξει σε διάταξη με δεκάρι πίσω από τον σέντερ φορ, δηλαδή τον Τσικίνιο. Βασικός χρίστηκε και ο Γκαρθία στην εξής διάταξη: Τζολάκης στο τέρμα, άμυνα με Ορτέγα, Πιρόλα, Ρέτσο και Κοστίνια, κέντρο με Γκαρθία, Έσε και Τσικίνιο, άκρα με Ροντινέϊ και Ζέλσον και φορ ο Ελ Καμπί.

Θυμίζουμε πώς στο Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός δεν ήταν βασικοί ούτε ο Σιπιόνι, ούτε ο Γιαζίτζι και ούτε βέβαια οι Ποντένσε - Αντρέ Λουίζ ή ο Ταρέμι. Από τις μεταγραφές έπαιξε μόνο ο Σιπιόνι ως αλλαγή. Ενδεχομένως να υπάρχει ένας αστερίσκος για πιθανότητα αλλαγής ή αλλαγών κυρίως ως προς τον άξονα για το επικείμενο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Φυσικά στον Ρέντη έχει γίνει και προεργασία και δουλειά αλλά και συζήτηση ως προς τις στατικές φάσεις του ΠΑΟΚ που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες. Στον Ολυμπιακό άλλωστε αφιερώνουν τουλάχιστον μία προπόνηση μέσα στην εβδομάδα για στατικές φάσεις.