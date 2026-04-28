Ολυμπιακός: Το πρώτο feeling για την 11άδα στο ντέρμπι της Τούμπας
Ο Βάσκος προπονητής έδειξε στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό ότι η προσέγγισή του αφορά έναν πιο κλειστό κύκλο παικτών του ρόστερ του Ολυμπιακού. Το αποτέλεσμα δικαίωσε και εκείνον αλλά και τους παίκτες των Πειραιωτών και ενόψει ΠΑΟΚ - παρότι τις τελικές του αποφάσεις ο κόουτς Μεντιλίμπαρ τις παίρνει ως επί το πλείστον ανήμερα των αγώνων - δεν προκύπτει ότι θα υπάρξουν ιδιαίτερες ή πολλές αλλαγές από μεριάς προσώπων στο αρχικό σχήμα.
Για το ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός ως μία πρώτη εικόνα αυτό που υπάρχει είναι ότι είναι ιδιαίτερα πιθανό να δούμε σχεδόν ίδια 11άδα με αυτήν του ματς της Λεωφόρου. Εκεί ως γνωστόν ο κόουτς Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε καταλήξει σε σχηματισμό με δεκάρι πίσω από τον σέντερ φορ, δηλαδή τον Τσικίνιο. Βασικός χρίστηκε και ο Γκαρθία στην εξής διάταξη: Τζολάκης στο τέρμα, άμυνα με Ορτέγα, Πιρόλα, Ρέτσο και Κοστίνια, κέντρο με Γκαρθία, Έσε και Τσικίνιο, άκρα με Ροντινέϊ και Ζέλσον και φορ ο Ελ Καμπί.
Στο Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός δεν ήταν βασικοί ούτε ο Σιπιόνι, ούτε ο Γιαζίτζι και ούτε βέβαια οι Ποντένσε - Αντρέ Λουίζ ή ο Ταρέμι. Από τις μεταγραφές έπαιξε μόνο ο Σιπιόνι ως αλλαγή. Σε αυτήν την φάση εάν υπάρχει ένας αστερίσκος είναι για πιθανότητα αλλαγής ή αλλαγών ως προς τον άξονα για το επικείμενο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.
