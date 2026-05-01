Νέο πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ δύο μέρες πριν τον Ολυμπιακό, με τον Δημήτρη Χατσίδη να τίθεται εκτός και τη λίστα των απουσιών να μεγαλώνει.

Δύο μέρες πριν το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ βλέπει ακόμη ένα όνομα να προστίθεται στο απουσιολόγιο.

Ο Δημήτρης Χατσίδης αποχώρησε με ενοχλήσεις από την προπόνηση της Πέμπτης (30/4), υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία και διαπιστώθηκε πως έχει υποστεί κάκωση στον έσω πλάγιο.

Ο νεαρός εξτρέμ ξεκίνησε ήδη θεραπείες και θα απουσιάσει από το παιχνίδι της Κυριακής (03/5), με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να καλείται να διαχειριστεί ακόμη μία απώλεια σε ένα κρίσιμο σημείο της σεζόν.

Έτσι, οι «ασπρόμαυροι» φτάνουν στο ντέρμπι με πέντε απουσίες, καθώς εκτός βρίσκονται επίσης οι Γιακουμάκης, Ντεσπόντοφ, Καμαρά και Λόβρεν, που συνεχίζουν θεραπείες.

Κατά τα άλλα, η προετοιμασία στη Νέα Μεσημβρία συνεχίστηκε κανονικά.Το πρόγραμμα της Παρασκευής περιλάμβανε προθέρμανση, rondo, δουλειά στην τακτική και τα τελειώματα, ενώ στο τελευταίο κομμάτι διεξήχθη οικογενειακό δίτερμα.

Η ομάδα θα ολοκληρώσει την προετοιμασία της το Σάββατο (02/05) με προπόνηση στις 16:45, πριν μπει στην τελική ευθεία για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.