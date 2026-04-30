Ο Ράζβαν Λουτσέσκου από την αρχή της σεζόν καλείται ν' αντιμετωπίσει τις απουσίες πολλών σημαντικών παικτών. Πόσα ματς έχουν χάσει οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ.

Ο ΠΑΟΚ στην τελική ευθεία της σεζόν έχασε την φρεσκάδα του και μαζί το πρωτάθλημα και το Κύπελλο.

Από την αρχή της περιόδου οι τραυματισμοί είναι συχνό φαινόμενο στον Δικέφαλο, απλά από τα τέλη Γενάρη κι έπειτα η κατάσταση ξέφυγε και η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου δεν μπόρεσε να φτάσει στο επίπεδο της απόδοσης που είχε από τον Οκτώβριο και μέχρι να αρχίσουν οι πολλοί τραυματισμοί.

Το περίεργο είναι ότι αρκετοί ποδοσφαιριστές έλειψαν ακόμα και δύο φορές για σημαντικό χρονικό διάστημα. Ο Κωνσταντέλιας υπέστη δύο μυϊκούς τραυματισμούς. Ο Γιακουμάκης το ίδιο, συν το βαρύ διάστρεμμα στο παιχνίδι με την Κηφισιά. Ο Πέλκας έλειψε σε τρία διαφορετικά σημεία της χρονιάς. Ο Καμαρά το ίδιο. Ο Ντεσπόντοφ υπέστη κι αυτός τρεις φορές τραυματισμό. Ο Λόβρεν ταλαιπωρείται από το ξεκίνημα.

Ο Μεϊτέ από το ντέρμπι με την ΑΕΚ στις 15/2 κι έπειτα δεν έχει γυρίσει ουσιαστικά. Ο Σάστρε έλειψε για 1,5 μήνα και ο Κένι τράβαγε όλο το κουπί. Ο Ιβανούσετς έλειψε δύο και πλέον μήνες. Ο Ζίβκοβιτς δεν έπαιξε με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο στις 8 Μαρτίου και βασικός έπαιξε ξανά στον τελικό με τον ΟΦΗ, αφού μπήκε νωρίτερα αλλαγή με την Ένωση. Είχε 1,5 μήνα εκτός κι ο Σέρβος εξτρέμ, ο οποίος είναι καθοριστικός.

Όλα αυτά τα προβλήματα «γονάτισαν» τον ΠΑΟΚ στην τελική ευθεία, συν τα όποια λάθη έγιναν στον σχεδιασμό. Το Gazzetta παρουσιάζει τα παιχνίδια που έχασαν οι τραυματίες που είχε στη διάρκεια της σεζόν ο Δικέφαλος.

Να σημειωθεί ότι ο ΠΑΟΚ έχει δώσει 51 αγώνες και θα τερματίσει με 55. Οι 26 είναι για το πρωτάθλημα κι 6 για τα playoffs. Εχει επίσης 14 ματς στο Europa League (προκριματικά, League Phase και playoffs) και 9 στο Κύπελλο.

Αναλυτικά οι απουσίες:

Γιάννης Μιχαηλίδης: Ο διεθνής στόπερ υποβλήθηκε σε επέμβαση κι έχασε 6 παιχνίδια. Ήταν στην αποστολή σε 45 από τους 51 αγώνες και μετράει 38 συμμετοχές.

Τζόντζο Κένι: Ο Άγγλος δεξιός μπακ, μία μεταγραφή που βγήκε στον ΠΑΟΚ ήταν στην αποστολή σε 44 από τους 51 αγώνες. Έχασε επτά ματς σε κρίσιμα σημεία. Μετράει 40 παιχνίδια και ειδικά πριν έρθει ο Σάντσες έπαιζε ασταμάτητα.

Γιόαν Σάστρε: Ο Ισπανός δεξιός μπακ έχει μόλις 12 συμμετοχές. Στην αποστολή ήταν στα 37 από τα 51 ματς. Είχε τραυματισμό τον Δεκέμβριο και δεν μπόρεσε να ξεκουράσει τον Κένι.

Ντέγιαν Λόβρεν: Ο 36χρονος Κροάτης στόπερ σε δύο χρόνια έχει 27 συμμετοχές και δύσκολα θα παίξει στη συνέχεια. Είχε θέματα τραυματισμού, χτύπησε και στο ντέρμπι με την ΑΕΚ και σταμάτησε στις 18 συμμετοχές. Ήταν στην αποστολή στους 36 από τους 51 αγώνες. Σε 15 ματς ήταν εκτός και θα γίνουν 19. Αυτά τα φορτώνονται οι Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης και λιγότερο ο Βολιάκο.

Γιάννης Κωνσταντέλιας: Από τους 15 αγώνες ήταν στην αποστολή στους 36 κι έπαιξε σε όλους. Έχασε 15 ματς με δύο μυϊκούς τραυματισμούς, σε διάστημα που ήταν εκτός και οι Πέλκας, Ιβανούσετς. Μοιραία έχασε στον άξονα τη δύναμή του και τις εμπνεύσεις του ο ΠΑΟΚ.

Μαντί Καμαρά: Ο Αφρικανός χαφ έπαιξε ρόλο στην πρόκριση επί της Βόλφσμπεργκερ με το θαυμάσιο γκολ στη ρεβάνς, αλλά δεν μπόρεσε να βοηθήσει, όπως την περασμένη σεζόν. Στον τελικό είχε την ασίστ στο 2-2, ήταν καλός το διάστημα που αγωνίστηκε, όμως, υπέστη θλάση σε φάση επίθεσης του ΠΑΟΚ! Στα 43 από τα 51 ματς ήταν στην αποστολή κι έπαιξε στα 42. Εκεί θα σταματήσει, αφού τελείωσε η σεζόν με τον τραυματισμό του. Συνολικά 12 χαμένα ματς.

Λούκα Ιβανούσετς: Ο Κροάτης αποκτήθηκε για να καλύψει το κενό του Κωνσταντέλια, αλλά ο τελευταίος δεν πουλήθηκε στη Στουτγκάρδη. Ο Κροάτης μέσος έχει 29 συμμετοχές. Ήταν στην αποστολή στα 36 από τα 51 παιχνίδια. Ελειψε σε 15 αγώνες κι ένας παίκτης που ήρθε το καλοκαίρι για βασικός, πρόσφερε ελάχιστα.

Σουαλιό Μεϊτέ: Ο βράχος του ΠΑΟΚ στη μεσαία γραμμή φορτώθηκε πολύ στο πρώτο μισό της σεζόν. Είναι σημαντικός στο παιχνίδι του Δικεφάλου κι έχει 38 αγώνες. Στην αποστολή ήταν σε 41 ματς από τα 51. Αυτά τα δέκα παιχνίδια που έχασε του έκοψαν τον ρυθμό και στέρησαν από τον ΠΑΟΚ μεγάλο κομμάτι από τη δύναμή του στη μεσαία γραμμή.

Δημήτρης Πέλκας: Τρεις τραυματισμούς είχε ο διεθνής μεσοεπιθετικός. Εχει 21 συμμετοχές και ήταν αποστολή στα 27 από τα 51 παιχνίδια. Είναι πολλά τα 24 χαμένα ματς. Έλειψε η εμπειρία του και το πάθος του σε πολλούς αγώνες.

Αντρίγια Ζίβκοβιτς: Ο Σέρβος αρχηγός έχει 40 αγώνες και ήταν αποστολή στους 43. Οκτώ ματς εκτός, το ίδιο διάστημα με Μεϊτέ και Κένι, με αποτέλεσμα ο ΠΑΟΚ να χάσει σε ποιότητα και προσωπικότητα και τη δυνατή δεξιά του πλευρά.

Γιώργος Γιακουμάκης: Ο διεθνής φορ αποκτήθηκε για βασικός κι έχει 34 ματς. Ήταν αποστολή σε 37. Τέθηκε νοκ άουτ για το υπόλοιπο με τη δεύτερη θλάση, ενώ είχε κι ένα βαρύ διάστρεμμα. Θα χάσει δηλαδή 18 ματς στη διάρκεια της σεζόν. Είναι πολλά για έναν παίκτη που ήρθε για βασικός. Αναφέρουμε 18 κι όχι 21, διότι έκανε ντεμπούτο στη ρεβάνς με τη Ριέκα και δεν ήταν παρών στα τρία πρώτα ευρωπαϊκά ματς.

Κίριλ Ντεσπόντοφ: Ο Βούλγαρος εξτρέμ είναι αγνώριστος την τρέχουσα σεζόν. Πολλοί τραυματισμοί και μετριότητα σε όλα τα επίπεδα. Έχει 33 παιχνίδια, ενώ ήταν αποστολή στα 38. Από τα 55 που θα δώσει ο ΠΑΟΚ, έχασε και θα χάσει τα 17... Οι τραυματισμοί δεν τον άφησαν να φτάσει σε καλό ρυθμό και φορτωνόταν συνεχώς ο Ζίβκοβιτς, μέχρι να πάρει περισσότερο χρόνο ο Χατσίδης.



