Ο ΠΑΟΚ κλήθηκε σε ακρόαση από τη ΔΕΑΒ για τη συμπεριφορά των οπαδών του στον τελικό Κυπέλλου με τον ΟΦΗ.

Ο ΠΑΟΚ κινδυνεύει με τιμωρία της έδρας του για τη συμπεριφορά των οπαδών του στον τελικό Κυπέλλου με τον ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό.

Σύμφωνα με τους παρατηρητές, υπήρξαν 160 σπασμένα καθίσματα και με δεδομένο ότι επιβλήθηκε και στον ΟΦΗ ποινή μίας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών, για ρίψη κροτίδας, ο κίνδυνος να κλείσει η Τούμπα είναι ορατός. Ο ΠΑΟΚ θυμίζουμε ότι για την τρέχουσα σεζόν, πλην του Ολυμπιακού, όπου το ντέρμπι θα γίνει κανονικά παρουσία θεατών, έχει να παίξει με την ΑΕΚ στο γήπεδό του.

Στην ανακοίνωση της ΔΕΑΒ αναφέρεται:

«1. Αφού έλαβε υπόψη της α) την Έκθεση Συμβάντων της αρμόδιας Αστυνομικής Διεύθυνσης, β) τις Εκθέσεις των Παρατηρητών της ΔΕΑΒ, γ) την Έκθεση Παρατηρητή της διοργανώτριας αρχής, καλεί σε ακρόαση, στις 06/05/2026, την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, αναφορικά με φαινόμενο βίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό και φέρεται ότι έλαβε χώρα εντός της αθλητικής εγκατάστασης του Πανθεσσαλικού Σταδίου Βόλου, κατά τη διάρκεια του Τελικού Κυπέλλου Ελλάδος, ΠΑΕ ΠΑΟΚ – ΠΑΕ ΟΦΗ, που διεξήχθη σε αυτό στις 25/04/2026 και διοργάνωσε η Ε.Π.Ο, από φιλάθλους της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, με βίαιη πρόκληση φθοράς περίπου εκατόν εξήντα (160) καθισμάτων στις κερκίδες (θύρες) 31-42 του βορείου πετάλου του ως άνω Σταδίου. Εφαρμογή άρθρου 1 του ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025».