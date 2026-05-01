Παναθηναϊκός: Παιχνίδι στο μισό γήπεδο και εξάσκηση στα τελειώματα, τέσσερις οι απόντες
Συνεχίζει τη δουλειά ενόψει του αγώνα με την ΑΕΚ την Κυριακή (03/05-21:00) για την 3η αγωνιστική των Play Offs της Stoiximan Superleague ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έκανε κανονικά προπόνηση το πρωί της Πρωτομαγιάς.
Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με rondo, ακολούθησε τακτική, συνέχισαν με παιχνίδι στο μισό γήπεδο ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στα τελειώματα.
Αμετάβλητο παρέμεινε το απουσιολόγιο του Ράφα Μπενίτεθ, αφού ο Κάτρης συνέχισε το ατομικό του πρόγραμμα ενώ οι Γεντβάι, Ντέσερς και Σισοκό έκαναν θεραπεία.
