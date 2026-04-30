Μετά την ισοπαλία με την Γιουβέντους η Κ17 του Παναθηναϊκού πέτυχε την πρώτη της νίκη στο «Puskas Cup» επικρατώντας με 2-0 της Σλάβια Πράγας.

Σημαντική νίκη για την Κ17 του Παναθηναϊκού στο δεύτερο παιχνίδι της στο «Puskas Cup». Η ομάδα του Άγγελου Ζαζόπουλου μετά το 1-1 στο πρώτο της παιχνίδι κόντρα στην Γιουβέντους, επικράτησε με 2-0 της Σλάβια Πράγας πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση, φτάνοντας έτσι τους 4 βαθμούς στον όμιλο.

Οι «πράσινοι» μπήκαν εξαιρετικά στο ματς και μόλις στο 5' κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ με τον Βανδήρα με σουτ από την αριστερή πλευρά της επίθεσης. Παρά το γρήγορο 1-0 η πίεση του «τριφυλλιού» συνεχίστηκε και μόλις πέντε λεπτά αργότερα και συγκεκριμένα στο 10' πέτυχε το 2-0 με τον Μπινιάρη να ευστοχεί στο πέναλτι που κέρδισε ο Καραγκούνης.

Στο δεύτερο ημίχρονο δεν άλλαξε κάτι με το 2-0 να μένει ως το τέλος και τον Παναθηναϊκό να είναι στην κορυφή του ομίλου με 4 βαθμούς και μένει να δει τι θα γίνει στο Χόνβεντ – Γουβέντους για να δει αν θα είναι μόνος ή με συγκάτοικο.

Την Παρασκευή θα διεξαχθεί το Παναθηναϊκός – Χόνβεντ (13:00 ώρα Ελλάδας). Οι δύο πρώτοι των ομίλων θα παίξουν στον μεγάλο τελικό και οι δεύτεροι στον μικρό.

Παναθηναϊκός: Τζατζάκης, Γέχος (38’ Κουμουκέλης), Τσίγκας, Μπινιάρης, Γκαρτζονίκας (48’ Καλμπουρτζής), Κάρο, Μιχαηλίδης (38’ Νταμπίζας), Βασιλόπουλος (38’ Πετούσης), Καραγκούνης (53’ Φώτης), Βανδήρας, Μανγκανιέλο

Σλάβια Πράγας: Μπένες, Μπάρτσοτ, Κούνες, Σούσεδ, Χαντίμα, Ιλίντσιτς, Μπέλζικ, Φίνγκερχουτ, Κράτοχβιλ, Βέσελι, Ράιλ