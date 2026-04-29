Με ισοπαλία κόντρα στη Γιουβέντους ξεκίνησε η Κ17 του Παναθηναϊκού στο Puskas Cup.

Η Κ17 του Παναθηναϊκού, η οποία είναι αγκαλιά με το ελληνικό πρωτάθλημα, ήρθε ισόπαλη 1-1 με τη Γιουβέντους στο διεθνές τουρνουά Puskas Cup.

Στην ιστοσελίδα της ΠΑΕ αναφέρεται: «Η Κ17 του Παναθηναϊκού άρχισε με ισοπαλία τις υποχρεώσεις της στο φημισμένο διεθνές τουρνουά Puskas Cup, που διεξάγεται ετησίως στη Βουδαπέστη στη μνήμη του εμβληματικού Φέρεντς Πούσκας.

Ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε ισόπαλος στην πρεμιέρα κόντρα στην Γιουβέντους. Το «Τριφύλλι» άνοιξε το σκορ στο 11ο λεπτό με τον Νταμπίζα, ενώ δέχθηκε την ισοφάριση στο 52ο λεπτό από στατική φάση.

Οι παίκτες του Άγγελου Ζαζόπουλου μπήκαν δυνατά στην αναμέτρηση και πίεσαν από τα πρώτα λεπτά τη Γιουβέντους. Στο 10ο λεπτό, ο Παναθηναϊκός αναπτύχθηκε εξαιρετικά και με εντυπωσιακό σουτ του Μάξιμου Νταμπίζα έξω από την περιοχή άνοιξε το σκορ. Δύο λεπτά αργότερα, ο Γείτονας διατήρησε το προβάδισμα με δύσκολη επέμβαση εξ επαφής σε σουτ μέσα από την περιοχή. Οι «πράσινοι» δημιούργησαν ακόμη 1-2 καλές ευκαιρίες μέχρι το ημίχρονο, όμως δεν κατάφεραν να πετύχουν δεύτερο γκολ.

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, η Γιουβέντους ισορρόπησε τον αγώνα, χωρίς ωστόσο να απειλεί ιδιαίτερα. Παρ’ όλα αυτά, στο 52ο λεπτό εκμεταλλεύτηκε μια στατική φάση και έφτασε στην ισοφάριση με τον Ροκέτι.

Στο 60ό λεπτό, και ουσιαστικά στην τελευταία φάση του αγώνα, ο Παναθηναϊκός έφτασε μία ανάσα από το 2-1. Ο Κουμουκέλης εκτέλεσε το φάουλ, ο Τσίγκας πήρε την κεφαλιά, όμως οι αμυντικοί της Γιουβέντους απομάκρυναν την μπάλα την τελευταία στιγμή, πριν ο Βασιλόπουλος τη σπρώξει στα δίχτυα.

Η Κ17 του Παναθηναϊκού θα αντιμετωπίσει αύριο στις 14:30 (ώρα Ελλάδας) τη Σλάβια Πράγας για τη 2η αγωνιστική. Στον όμιλο, εκτός από τη Γιουβέντους και τη Σλάβια Πράγας, συμμετέχει και η Χόνβεντ. Κάθε αγώνας αποτελείται από δύο ημίχρονα διάρκειας 30 λεπτών το καθένα. Οι ομάδες που θα καταλάβουν την πρώτη θέση στους δύο ομίλους προκρίνονται στον τελικό, ενώ οι δεύτερες ομάδες των ομίλων θα αναμετρηθούν στον μικρό τελικό.

Παναθηναϊκός: Γείτονας, Καλμπουρτζής, Κονής (43’ Γκαρτζονίκας), Σέμος, Τσίγκας, Μπινιάρης, Κρητικός (31’ Βανδήρας), Πετούσης (58’ Βασιλόπουλος), Φώτης, Νταμπίζας (43’ Καραγκούνης), Κουμουκέλης

Γιουβέντους: Ροστάνιο, Ρίγκο, Μπρανκάτο, Οσακούε, Μπάνκιο, Παονέσα, Μαρκίζιο, Ντελ Φάμπρο, Ροκέτι, Τζιαμπαβίκιο, Σάντα Μαρία».



