Η αποστολή του ΟΦΗ για τη βαθμολογικά αδιάφορη εντός έδρας αναμέτρηση με τον Άρη (3/5, 17:00) για την 3η αγωνιστική των Play Off 5-8 της Stoiximan Super League.

O ΟΦΗ περίπου μια εβδομάδα μετά τον ιστορικό θρίαμβο επί του ΠΑΟΚ θα δώσει το πρώτο του παιχνίδι στο Ηράκλειο ως Κυπελλούχος Ελλάδας. Για τα... διαδικαστικά πλέον Play Off 5-8 της Stoiximan Super League οι Κρητικοί θα υποδεχτούν τον Άρη και ο Χρήστος Κόντης έχει κάνει κάλεσμα στους Ομιλίτες να γεμίσουν το Παγκρήτιο Στάδιο, ώστε να γιορτάσουν όλοι μαζί το τρόπαιο.

Ο Μπόρχα Γκονθάλεθ και ο Νίκος Χριστογεώργος συνέχισαν θεραπεία, λόγω του τραυματισμού τους στο γαστροκνήμιο (ο δεύτερος έγινε αναγκαστική αλλαγή στον τελικό), ενώ ο Γιάννης Χριστόπουλος συνέχισε ατομικό πρόγραμμα, καθώς δεν έχει ξεπεράσει τις ενοχλήσεις στη μέση του.

Από την πλευρά του ο Θανάσης Ανδρούτσος έμεινε εκτός αποστολής λόγω ίωσης, ενώ από επιλογή του Κόντη δεν συμπεριλήφθηκαν ο Βούκοτιτς και οι νεαροί Κοντεκάς - Χνάρης.

Θυμίζουμε πως αυτό θα είναι και το τελευταίο ματς του ΟΦΗ στο Ηράκλειο παρουσία Ομιλιτών, για την τρέχουσα σεζόν, καθώς το επόμενο με τον Βόλο για την 6η αγωνιστική των Play Off 5-8 θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών έπειτα από σχετική τιμωρία της ΔΕΑΒ.

Η αποστολή του ΟΦΗ

Λίλο, Κατσίκας, Καλαφάτης, Μαρινάκης, Χατζηθεοδωρίδης, Αθανασίου, Καινουργιάκης, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Μπαΐνοβιτς, Κανελλόπουλος, Νέιρα, Ρομάνο, Φούντας, Σενγκέλια, Νους, Σαλσέδο, Θεοδοσουλάκης και Ισέκα.