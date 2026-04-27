Κόντης: «Την Κυριακή θέλω γεμάτο γήπεδο!»
Ο Χρήστος Κόντης έγραψε ιστορία στον ΟΦΗ, καθώς 39 χρόνια μετά τον θρίαμβο επί του Ηρακλή, στη «χρυσή» εποχή του Ευγένιου Γκέραρντ, οι Ασπρόμαυροι έφεραν ξανά το Κύπελλο Ελλάδας στην Κρήτη.
Στο πλαίσιο της φιέστας στο Ηράκλειο η αποστολή της ομάδας έκανε «στάση» στην Περιφέρεια Κρήτης, όπου μέλη της ομάδας βγήκαν στο μπαλκόνι του κτιρίου, με το Κύπελλο και ο προπονητής ζήτησε να στηθεί νέο «πάρτι» την ερχόμενη Κυριακή (3/5), στο ματς με τον Άρη στο Παγκρήτιο Στάδιο.
«Την Κυριακή θέλω ένα γήπεδο γεμάτο! Όσο χωράει να είναι γεμάτο. Όλοι εκεί! Δυνατά, με ψυχή, με καρδιά!», ήταν το μήνυμα του κόουτς του ΟΦΗ, ο οποίος αποθεώθηκε από τους Ομιλίτες.
Θυμίζουμε πως μετά τον θρίαμβο του Βόλου ο ΟΦΗ «τελείωσε» τα Play Off 5-8, καθώς πήρε το εισιτήριο για τα Play Off του Europa League και πλέον η 5η θέση δεν δίνει ευρωπαϊοκό εισιτήριο.
