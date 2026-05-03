Οι ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των σημαντικότερων αθλητικών αγώνων της ημέρας (3/5).

Πλούσιο το σημερινό (3/5) μενού αθλητικών μεταδόσεων, με το ενδιαφέρον φυσικά επικεντρώνεται στη Stoiximan Superleague, με τα ντέρμπι των Playoffs.

Πριν από αυτά βέβαια υπάρχει δράση και για τις θέσεις 5-8, με τον Λεβαδειακό να υποδέχεται τον Βόλο (17:00, Novasports 2) και τον Κυπελλούχο ΟΦΗ τον Άρη (17:00, Cosmote Sport 1).

Στις 19:00 (Novasports Prime) στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Ολυμπιακό, ενώ στις 21:00 (Cosmote Sport 1) θα λάβει χώρα το αθηναϊκό ντέρμπι -τελευταίο στη Λεωφόρο- ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ.

Δράση υπάρχει και στη Stoiximan GBL με τον πρώτο προημιτελικό μεταξύ ΠΑΟΚ και Περιστεριού (16:00, ΕΡΤ2).

Τώρα όσον αφορά τα ξένα πρωταθλήματα, φυσικά ξεχωρίζει το μεγάλο ντέρμπι της Premier League μεταξύ Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Λίβερπουλ (17:30, Novasports Premier League), ενώ στην Ισπανία η Ρεάλ Μαδρίτης παίζει στην έδρα της Εσπανιόλ (22:00, Novasports 1) και ξέρει πως αν δεν κερδίσει τότε η Μπαρτσελόνα θα στεφθεί και μαθηματικά πρωταθλήτρια Ισπανίας, μια εβδομάδα πριν το Clasico.

Οι σημερινές μεταδόσεις