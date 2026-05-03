Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το Παναθηναϊκός - ΑΕΚ, το ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός και το Γιουνάιτεντ - Λίβερπουλ
Πλούσιο το σημερινό (3/5) μενού αθλητικών μεταδόσεων, με το ενδιαφέρον φυσικά επικεντρώνεται στη Stoiximan Superleague, με τα ντέρμπι των Playoffs.
Πριν από αυτά βέβαια υπάρχει δράση και για τις θέσεις 5-8, με τον Λεβαδειακό να υποδέχεται τον Βόλο (17:00, Novasports 2) και τον Κυπελλούχο ΟΦΗ τον Άρη (17:00, Cosmote Sport 1).
Στις 19:00 (Novasports Prime) στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Ολυμπιακό, ενώ στις 21:00 (Cosmote Sport 1) θα λάβει χώρα το αθηναϊκό ντέρμπι -τελευταίο στη Λεωφόρο- ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ.
Δράση υπάρχει και στη Stoiximan GBL με τον πρώτο προημιτελικό μεταξύ ΠΑΟΚ και Περιστεριού (16:00, ΕΡΤ2).
Τώρα όσον αφορά τα ξένα πρωταθλήματα, φυσικά ξεχωρίζει το μεγάλο ντέρμπι της Premier League μεταξύ Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Λίβερπουλ (17:30, Novasports Premier League), ενώ στην Ισπανία η Ρεάλ Μαδρίτης παίζει στην έδρα της Εσπανιόλ (22:00, Novasports 1) και ξέρει πως αν δεν κερδίσει τότε η Μπαρτσελόνα θα στεφθεί και μαθηματικά πρωταθλήτρια Ισπανίας, μια εβδομάδα πριν το Clasico.
Οι σημερινές μεταδόσεις
- Μπόρνμουθ - Κρίσταλ Πάλας (16:00, Novasports Prime)
- ΠΑΟΚ - Περιστέρι (16:00, ΕΡΤ2)
- Σασουόλο - Μίλαν (16:00, Cosmote Sport 2)
- Λεβαδειακός - Βόλος (17:00, Novasports 2)
- ΟΦΗ - Άρης (17:00, Cosmote Sport 1)
- Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Λίβερπουλ (17:30, Novasports Premier League)
- ΑΣ Παπάγου - Βίκος Ιωαννίνων (18:15, ΕΡΤ2)
- ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός (19:00, Novasports Prime)
- Παναθηναϊκός - ΑΕΚ (21:00, Cosmote Sport 1)
- Άστον Βίλα - Τότεναμ (21:00, Novasports Premier League)
- Εσπανιόλ - Ρεάλ Μαδρίτης (22:00, Novasports 1)
