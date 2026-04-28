Ηρακλής: «Τα εισιτήρια διαρκείας φτάνουν τα 1.005, μέγεθος που αποτυπώνει τη στήριξη του κόσμου»

Ο Ηρακλής έβγαλε ανακοίνωση για την πορεία της διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας για τη σεζόν της επιστροφής στη Stoiximan Super League

Σε εξέλιξη είναι εδώ και αρκετές η μέρες η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας του Ηρακλή για την ερχόμενη σεζόν, η οποία θα βρει τον Γηραιό στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου έπειτα από 9 χρόνια.

Οι Θεσσαλονικείς με ανακοίνωση τους εξέφρασαν την ικανοποίηση τους, καθώς «έσπασε» το πρώτο φράγμα των 1.000 διαρκείας και κάλεσαν τους φίλους του Ηρακλή να συνεχίσουν να βρίσκονται στο πλευρό της ομάδας.

Η ανακοίνωση του Ηρακλή

«Η ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ ευχαριστεί θερμά τον κόσμο της ομάδας για τη δυναμική ανταπόκριση και τη στήριξη που δείχνει από την πρώτη στιγμή.

Σήμερα ξεπεράστηκε το πρώτο «φράγμα», με τα εισιτήρια διαρκείας να φτάνουν τα 1.005. Ένα μέγεθος που αποτυπώνει τη στήριξη και τη διάθεση του κόσμου να βρίσκεται δίπλα στον ΗΡΑΚΛΗ και στη φετινή προσπάθεια.

Η στήριξή σας αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία χτίζεται η προσπάθεια της νέας σεζόν. Με την ίδια ένταση, με την ίδια αγάπη και με το ίδιο πείσμα, συνεχίζουμε όλοι μαζί.

Καλούμε τον κόσμο του ΗΡΑΚΛΗ να συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στην ομάδα, να γίνει κομμάτι αυτής της διαδρομής και να εξασφαλίσει τη θέση του στο πλευρό της, μέσα από την αγορά εισιτηρίου διαρκείας.

Συνεχίζουμε μαζί. Για τον ΗΡΑΚΛΗ. Για όσα έρχονται».