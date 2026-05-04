Με το νέο γκολ κόντρα στον Ολυμπιακό ο αρχηγός του ΠΑΟΚ Αντρίγια Ζίβκοβιτς ξεπέρασε θρυλικούς παίκτες του Δικεφάλου.

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς αφηνιάζει όταν αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό. Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, όπως αναφέραμε και μετά το κυριακάτικο ντέρμπι, έφτασε τα 8 γκολ και τις 10 ασίστ σε 25 ντέρμπι εναντίον των ερυθρόλευκων.

Με το γκολ που σημείωσε ο Σέρβος εξτρέμ έκανε ρεκόρ. Ανέβηκε στην κορυφή των ασπρόμαυρων σκόρερ σε ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, εντός κι εκτός έδρας κι άφησε πίσω του παίκτες θρύλους του συλλόγου. Τους Γιώργο Κούδα, Γιώργο Σκαρτάδο, αλλά και τον αείμνηστο Ανέστη Αφεντουλίδη.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η Super League:

«Στην κορυφή των σκόρερ του ΠΑΟΚ στις αναμετρήσεις με τον Ολυμπιακό βρίσκεται πλέον ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς χάρη στο γκολ που σημείωσε την Κυριακή (3/5) απέναντι στον ΠΑΟΚ. Αυτό ήταν το όγδοο του γκολ απέναντι στους Ερυθρόλευκους στις αναμετρήσεις των ομάδων και στις δύο έδρες. Με αυτό το γκολ ξεπέρασε τον Ανέστη Αφεντουλίδη, Γιώργο Κούδα και τον Γιώργο Σκαρτάδο, οι οποίοι έχουν από επτά τέρματα στα παιχνίδια τους με τον Ολυμπιακό.

Τα πέντε από τα γκολ του είναι σε εντός έδρας αναμετρήσεις και τα τρία σε παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ ήταν φιλοξενούμενος. Τα περισσότερα τέρματα με γηπεδούχο τον ΠΑΟΚ τα έχει ο Γιώργος Σκαρτάδος, ο οποίος μετρά έξι τέρματα εντός έδρας με τον Ολυμπιακό σε αναμετρήσεις για το πρωτάθλημα και ένα σε εκτός έδρας».