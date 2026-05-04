Ο Ουκρανός πρώην στέλεχος της Μαρσέιγ και της Ζενίτ, Γεβγκένι Κοσέλεβ, βρέθηκε την Κυριακή (3/5) στις εξέδρες της Τούμπας και παρακολούθησε το ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός.

Η μεγάλη εικόνα της βραδιάς στην Τούμπα ήταν ξεκάθαρη. Ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Ολυμπιακό με 3-1 και έδωσε την απάντηση που έψαχνε. Μέσα στον θόρυβο του αποτελέσματος, όμως, πέρασε σχεδόν αθόρυβα μια παρουσία που δεν είναι για να την προσπεράσεις έτσι απλά.

Ο φακός «έπιασε» τον Γεβγκένι Κοσέλεφ στις σουίτες. Όχι κάπου στο περιθώριο, αλλά σε πολύ κοντινή απόσταση από τον Γιώργο Σαββίδη και τη Μαρία Γκοντσαρόβα. Και κάπου εκεί άνοιξε μια κουβέντα που δεν γίνεται να αγνοηθεί. Γιατί τέτοιες συμπτώσεις, ειδικά σε τέτοιο timing, σπάνια είναι τυχαίες.

Η ταυτόχρονη παρουσία του με τα υψηλόβαθμα στελέχη της ΠΑΕ έφερε ερωτήματα. Λογικά. Και μαζί έφερε και τα πρώτα σενάρια. Όχι απαραίτητα ως κάτι δεδομένο, αλλά ως μια κατεύθυνση που φαίνεται να εξετάζεται.

Το αν υπάρχει ή όχι κάτι προχωρημένο, μένει να φανεί. Προς το παρόν, από την πλευρά του ΠΑΟΚ η στάση είναι η αναμενόμενη: «Ουδέν σχόλιο».

Μόνο που ο Κοσέλεφ δεν είναι ένα όνομα που περνάει αδιάφορα. Δεν είναι μια τυπική παρουσία. Είναι ένας άνθρωπος του ποδοσφαίρου με διαδρομή και συγκεκριμένο προφίλ. Με εμπειρία σε περιβάλλοντα που απαιτούν οργάνωση, δομή και διεθνή επαφή.

Στη Μαρσέιγ, μέχρι το καλοκαίρι του 2024, είχε ρόλο Football Operations Manager. Στη Ζενίτ, για οκτώ χρόνια, ήταν Team Manager σε μια ομάδα που δούλεψε σε υψηλό επίπεδο και με σταθερότητα. Πιο πριν, στη Σαχτάρ, μπήκε από το κομμάτι των διεθνών σχέσεων και ανέλαβε στη συνέχεια πιο σύνθετους ρόλους. Δεν είναι μια γραμμή στο βιογραφικό. Είναι μια πορεία μέσα στο ίδιο οικοσύστημα.

Αν το δεις ψύχραιμα, ταιριάζει με αυτό που ο ΠΑΟΚ δείχνει να αναζητά. Καλύτερη οργάνωση, πιο καθαρές δομές, ενίσχυση στο κομμάτι των ποδοσφαιρικών λειτουργιών. Δεν είναι κάτι που λέγεται πρώτη φορά. Έχει ειπωθεί, έχει φανεί ως πρόθεση, τώρα μοιάζει να περνάει στο στάδιο της αναζήτησης λύσεων.

Και εδώ μπαίνει και η χρονική συγκυρία. Μετά τα όσα ειπώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα από τον Ανδρέα Παπαμιμίκο, επίσης παρόντα στα επίσημα της Τούμπας, είναι ξεκάθαρο ότι στη Μικράς Ασίας... κάτι κινείται. Όχι απαραίτητα με βιασύνη, αλλά με διάθεση για αλλαγές. Για τομές. Για την επόμενη μέρα.

Προφανώς δεν είναι ώρα για συμπεράσματα. Ούτε για βιαστικές ερμηνείες. Το τι ακριβώς θα προκύψει, θα φανεί όταν πέσει η αυλαία της σεζόν.