Ο ΠΑΟΚ μπαίνει στην τελική ευθεία με έναν ολοκάθαρο στόχο μπροστά του. Η δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League και μπορεί να αλλάξει το πρόσημο της χρονιάς.

Ο στόχος της δεύτερης θέσης δεν είναι απλώς ένας ακόμη στόχος για τον ΠΑΟΚ. Είναι ο μεγάλος στόχος. Αυτός που μπορεί να δώσει διαφορετική ανάγνωση σε μια σεζόν που πέρασε από πολλά και βαριά κύματα. Σε μια χρονιά ορόσημο, στα 100 χρόνια του συλλόγου, οι προσδοκίες ήταν μεγάλες όταν η ομάδα ήταν μακριά από προβλήματα και απουσίες, όμως, πλέον, η έξοδος στα προκριματικά του Champions League δεν θα λειτουργήσει μόνο ως αγωνιστικό κέρδος, αλλά και ως σημείο ισορροπίας για ολόκληρο τον οργανισμό.

Μια δεύτερη θέση μπορεί να «γλυκάνει» την αίσθηση που άφησε η απώλεια του Κυπέλλου και να αλλάξει το κλίμα ενόψει καλοκαιριού. Μ’ άλλα λόγια; Να… φτιάξει το καλοκαίρι του «Δικέφαλου». Κυρίως, όμως, μπορεί να κάνει πιο καθαρή και πιο εύκολη τη μετάβαση στην επόμενη μέρα. Σε μια περίοδο που, όπως ήδη έχει γίνει σαφές, ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται για αλλαγές σε όλα τα επίπεδα, με τον Ανδρέα Παπαμιμίκο να προαναγγέλλει παρεμβάσεις στη δομή και τη λειτουργία του οργανισμού.

«Ασπρόμαυρη» συσπείρωση

Το σημαντικό είναι ότι αυτή η κατεύθυνση δεν μένει στα λόγια. Η συσπείρωση που επιχειρείται είναι εμφανής και προκύπτει μέσα από συγκεκριμένες κινήσεις. Οι επαφές του Ιβάν Σαββίδη στο Porto Carras, η δημόσια τοποθέτηση του στενού του συνεργάτη στη συνέντευξη Τύπου, αλλά και η στήριξη που εξέφρασαν οι βετεράνοι ποδοσφαιριστές, συνθέτουν μια εικόνα ενότητας σε μια κρίσιμη καμπή.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και το γεύμα της Τρίτης (28/4), όπου ο Ραζβάν Λουτσέσκου και οι αρχηγοί της ομάδας, Αντρίγια Ζίβκοβιτς, Δημήτρης Πέλκας και Τόμας Κεντζιόρα, βρέθηκαν στο ίδιο τραπέζι με τον Σαββίδη και τους γιους του, Γιώργο και Νίκο. Δεν ήταν μια τυπική συνάντηση. Ήταν μια κουβέντα με περιεχόμενο.

Η συζήτηση έγινε σε καλό κλίμα, αλλά δεν έμεινε στην επιφάνεια. Αγγίχτηκαν όσα προηγήθηκαν, ο χαμένος τελικός, η εικόνα της ομάδας το τελευταίο διάστημα, τα αγωνιστικά και ψυχολογικά ζητήματα που επηρέασαν την πορεία. Από την πλευρά της ιδιοκτησίας υπήρξε ξεκάθαρη στήριξη προς το γκρουπ και ένα σαφές μήνυμα: εμπιστοσύνη και πίστη ότι η ομάδα μπορεί να αντιδράσει.

Εκεί, πιστέψτε μας, μπορεί να βρίσκεται και το κλειδί. Στην αντίδραση. Σε μια μεγάλη νίκη.

Γιατί ο ΠΑΟΚ καλείται τώρα να δείξει αν μπορεί να αφήσει πίσω του όσα τον πλήγωσαν και να εμφανιστεί διαφορετικός στην πιο κρίσιμη καμπή. Τα δύο συνεχόμενα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό δεν είναι απλώς ντέρμπι. Είναι αγώνες που σε μεγάλο βαθμό θα καθορίσουν τη δεύτερη θέση.

Μ’ άλλα λόγια; Η Χαλκιδική έδωσε το πλαίσιο. Έθεσε τους όρους και το στίγμα για το τι θα ακολουθήσει. Από εδώ και πέρα, η ευθύνη μεταφέρεται στο γήπεδο. Εκεί όπου θα φανεί αν αυτή η ομάδα μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και να γυρίσει την κατάσταση.