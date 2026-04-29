Πώς ο Ιβάν Σαββίδης συνδέθηκε με την αναγέννηση του ΠΑΟΚ, στο ντοκιμαντέρ του Gazzetta powered by Stoiximan για τα 100 χρόνια του Δικεφάλου του Βορρά.

Ο ΠΑΟΚ συμπλήρωσε 100 χρόνια από την ίδρυσή του και το «Bizim ΠΑΟΚ, ο Δικός μας ΠΑΟΚ» κατέγραψε μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές, που άλλαξαν τον ρου της ιστορίας του.

Από τις αδικίες και τις δικαστικές διαμάχες μέχρι την επανάσταση και τις κατακτήσεις της ομάδας, το ντοκιμαντέρ του Gazzetta ρίχνει φως σε όλες τις μεταβατικές περιόδους της ομάδας και τα πρόσωπα που συνδέχθηκαν με αυτές.

Οι πρωταγωνιστές του ντοκιμαντέρ του Gazzetta μιλούν για τη νέα εποχή στην οποία πέρασε η ομάδα μόλις ανέλαβε τα ηνία της ο Ιβάν Σαββίδης, με τον ίδιο να συνδέει το όνομά του με μια από τις πιο ένδοξες περιόδους της ιστορίας των Θεσσαλονικιών.

Τόσο οι εμβληματικές μορφές του συλλόγου όσο και ο απλός κόσμος αναλύουν το πώς ο Ιβάν Σαββίδης δημιούργησε μια νέα γενιά φιλάθλων, που δεν εστιάζει πια στις νομικές και οικονομικές περιπέτειες του ΠΑΟΚ, αλλά μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι και στην πρόοδο της ομάδας.