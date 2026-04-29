Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του Ντομαγκόι Βίντα για ακόμα ένα χρόνο ανήμερα των 37ων γενεθλίων του Κροάτη στόπερ.

Για πέμπτη σεζόν στα κιτρινόμαυρα θα συνεχίσει ο Ντομαγκόι Βίντα, ο οποίος είχε φτάσει σε προφορική συμφωνία με την ΑΕΚ για την ανανέωση του συμβολαίου του.

Πλέον είναι και επίσημο καθώς οι υπογραφές έπεσαν, με την ΑΕΚ να ανακοινώνει την παραμονή του Βίντα στην ομάδα ως το καλοκαίρι του 2027 και μάλιστα ανήμερα των γενεθλίων του καθώς σήμερα ο Κροάτης κεντρικός αμυντικός της Ένωσης κλείνει τα 37 του χρόνια.

Τόσο ο ίδιος, όσο και ο Μάρκο Νίκολιτς επιθυμούσαν αυτή την εξέλιξη, με τον Κροάτη στόπερ να αποτελεί μια ηγετική φυσιογνωμία εντός και εκτός των γραμμών του γηπέδου, έχοντας έναν συγκεκριμένο ρόλο από το περσινό καλοκαίρι, τον οποίο είχε συζητήσει εκτενώς με τον Νίκολιτς.

Τη φετινή σεζόν μάλιστα ο Βίντα μετράει 19 συμμετοχές, καλύπτοντας όταν χρειαζόταν το κενό του Μουκουντί ή του Ρέλβας και αποτελώντας μια έμπειρη παρουσία τόσο μέσα στο γήπεδο όσο και στον πάγκο.

Ο Βίντα, ο οποίος βρίσκεται στην ΑΕΚ από το καλοκαίρι του 2022, έχοντας κατακτήσει το νταμπλ στην πρώτη του χρονιά στην Ένωση και μετρώντας 122 συμμετοχές συνολικά, θα κλείσει πέντε σεζόν με τους κιτρινόμαυρους, αποτελώντας έναν από τους πιο αγαπητούς παίκτες της εξέδρας στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ για Βίντα

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την ανανέωση του συμβολαίου του Ντομαγκόι Βίντα μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Ο διεθνής Κροάτης αμυντικός υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με την ΑΕΚάρα παρουσία του διοικητικού της ηγέτη κ. Μάριου Ηλιόπουλου!

Ο «Ντόμα» ήρθε στην ΑΕΚ το 2022 και έγινε μία ηγετική μορφή και παίκτης-σύμβολο για την ομάδα μας. Είχε καθοριστική συμβολή στην κατάκτηση του Νταμπλ του 2023 και σε πολλές ακόμα σημαντικές στιγμές μας σε Ελλάδα και Ευρώπη. Εχει αγωνιστεί σε 122 αγώνες με την ΑΕΚ σε όλες τις διοργανώσεις και έχει σημειώσει δέκα γκολ».