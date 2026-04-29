Ηλιόπουλος σε Βίντα: «Είσαι ένας από τους πυλώνες της ΑΕΚ με αξίες ως παίκτης και άνθρωπος»

Όσα είπε ο Μάριος Ηλιόπουλος στον Ντομαγκόι Βίντα μετά την ανανέωση του συμβολαίου του ως το 2027 με την ΑΕΚ.

Ο Ντομαγκόι Βίντα θα συνεχίσει για πέμπτη σεζόν στην ΑΕΚ καθώς υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο ως το 2027. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε τη συμφωνία ανήμερα των 37ων γενεθλίων του Κροάτη στόπερ με ένα βίντεο μαζί με τον ιδιοκτήτη του κλαμπ, Μάριο Ηλιόπουλο.

Ο Ηλιόπουλος χαρακτήρισε πυλώνα της ΑΕΚ τον Βίντα και του έπλεξε το εγκώμιο για την αξία του ως παίκτη αλλά και ως άνθρωπο.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που είσαι εδώ σήμερα, γιατί είσαι ένας από τους πυλώνες της ομάδας μας. Όλα αυτά τα χρόνια που ήσουν εδώ, έδειξες το πάθος σου, την αφοσίωσή σου και έδειξες επίσης τις αξίες σου, όχι μόνο ως παίκτης, αλλά και ως άνθρωπος. Και ξέρεις, γιατί το έχω ξαναπεί, δεν χρειαζόμαστε μόνο καλούς παίκτες, χρειαζόμαστε ανθρώπους και παίκτες που σέβονται την ιστορία μας, που έχουν αυτό το μαχητικό πνεύμα και που διαθέτουν την κατάλληλη, σχετική κουλτούρα», ανέφερε αρχικά και συνέχισε λέγοντας:

«Και εσύ είσαι ένας από αυτούς. Και δεν είναι τυχαίο ότι είσαι ένας από τους εκλεκτούς, δηλαδή, ένας από τους αρχηγούς. Οπότε θέλω να σου πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος για αυτή τη στιγμή. Μείνε εδώ, να είμαστε μαζί και να προχωρήσουμε μαζί σε αυτό το νέο μονοπάτι, σε έναν νέο δρόμο που η ΑΕΚ ονειρεύεται και βαδίζει».