ESPN για Γιόβιτς: «Στην ΑΕΚ έχει ξαναβρεί τον εαυτό του με σημαντική συμβολή στην πορεία προς τον τίτλο»

Η αναφορά του ESPN για το γεγονός ότι ο Λούκα Γιόβιτς αναγεννήθηκε στην Ελλάδα με την ΑΕΚ, όντας κοντά στο να κατακτήσει το πρωτάθλημα.

Αναφορά στον Λούκα Γιόβιτς κάνει το ESPN σε ένα θέμα του με παίκτες αστέρια που «παρέκκλιναν από την πορεία τους». Ανάμεσα σε αυτούς το ESPN τοποθετεί και τον 28χρονο Σέρβο φορ της ΑΕΚ.

«Ο Γιόβιτς δεν είναι ιδιαίτερα δυνατός ή γρήγορος, αλλά έχει μια φυσική αίσθηση για το πώς να κάνει τις σωστές κινήσεις μέσα στην περιοχή και μια συνήθεια να τελειώνει τις φάσεις με ηρεμία και ακρίβεια. Είναι επίσης μαχητικός, πρόθυμος να κυνηγήσει μπάλες, να πιέσει τους αμυντικούς και να δημιουργήσει ευκαιρίες με τον ασταμάτητο ρυθμό δουλειάς του.

Ο Σέρβος διεθνής επιθετικός ήταν ένα από τα πιο καυτά ταλέντα της Ευρώπης στο απόγειό του με την Άϊντραχτ τη σεζόν 2018-2019. Ακολούθησε η μεταγραφή των 60 εκατομμυρίων ευρώ στη Ρεάλ Μαδρίτης, όμως δεν κατάφερε ποτέ να προσαρμοστεί και η καριέρα του πήρε σταδιακά την κατιούσα, επιστρέφοντας δανεικός στην Αϊντραχτ και στη συνέχεια περνώντας από τη Φιορεντίνα και την Μίλαν», υπογραμμίζει το δημοσίευμα.

Στη συνέχεια το ESPN κάνει λόγο για το restart που έκανε ο Γιόβιτς στην ΑΕΚ από το περσινό καλοκαίρι που υπέγραψε στην Ένωση, συμβάλλοντας με τα γκολ και τις εμφανίσεις του στο να είναι η ΑΕΚ πολύ κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.

«Το καλοκαίρι πήγε ως ελεύθερος στην Ελλάδα και φαίνεται να έχει ξαναβρεί τον παλιό του εαυτό. Τα 16 γκολ του στο πρωτάθλημα, αποτελούν σημαντική συμβολή σε μια πορεία που πιθανότατα θα καταλήξει σε κατάκτηση τίτλου από την ΑΕΚ», καταλήγει το δημοσίευμα του ESPN.