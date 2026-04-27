Ο Ντομαγκόι Βίντα θα συνεχίσει να φορά και την επόμενη σεζόν τη φανέλα της ΑΕΚ, αποτελώντας την ισχυρή προσωπικότητα εντός και εκτός των γραμμών του γηπέδου.

Αν κάποιος παρακολουθούσε την παρακάμερα της ΑΕΚ από το πρόσφατο 3-0 με τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια θα έβλεπε πολλές φορές όταν αυτή ήταν στραμμένη στον κιτρινόμαυρο πάγκο, τον Ντομαγκόι Βίντα να είναι όρθιος και να δίνει μαζί με τον Νίκολιτς οδηγίες στους συμπαίκτες του. Να ζει το ματς στον απόλυτο βαθμό λες και αγωνιζόταν ο ίδιος και να προσπαθεί να μεταδώσει το πάθος του από την πλάγια γραμμή, αλλά και να δίνει τον τόνο για ηρεμία όταν έκανε νόημα στο τέλος στον Λούκα Γιόβιτς να μην παρασύρεται από τους πανηγυρισμούς καθώς τίποτα ακόμα δεν έχει τελειώσει. Προφανώς και τίποτε από αυτά δεν αποτελεί έκπληξη καθώς είναι μια εικόνα συνηθισμένη στα παιχνίδια της ΑΕΚ.

Σε δύο μέρες, στις 29 Απριλίου, ο Κροάτης στόπερ κλείνει τα 37 του χρόνια. Τα τέσσερα τελευταία στην ΑΕΚ, έχοντας αφήσει ισχυρό το αποτύπωμά του με την εμπειρία του, τη μεγάλη προσωπικότητα που τον χαρακτήριζε σε όλη την ποδοσφαιρική του καριέρα και το πάθος που ξεχειλίζει. Αυτά τον έκαναν αυτήν την τετραετία να συνδεθεί με τον κιτρινόμαυρη εξέδρα, από την οποία ακούγεται πάντα το «Βίντααα, Βίντααα, Βίντααα», με τον ίδιο να σηκώνει το χέρι και να ευχαριστεί για την αναγνώριση.

Ο Βίντα έπειτα από τη συμφωνία του με την ΑΕΚ θα συνεχίσει να φοράει και την επόμενη σεζόν την κιτρινόμαυρη φανέλα, με την οποία από το 2022 μετράει 122 συμμετοχές. Ο 37χρονος στόπερ δεν είναι πλέον ο αναντικατάστατος στόπερ της ΑΕΚ του νταμπλ προ τριετίας, ωστόσο η παραμονή του στην ομάδα επιβεβαιώνει το πόσο σημαντικός είναι για αυτήν λόγω της ηγετικής του φυσιογνωμίας. Με την έλευση του Μάρκο Νίκολιτς στην τεχνική ηγεσία το περασμένο καλοκαίρι, ο Κροάτης στόπερ αποδέχθηκε τον νέο του ρόλο, κάτι στο οποίο είχε αναφερθεί σε δηλώσεις του ο Σέρβος κόουτς πριν μερικούς μήνες.

Ο ρόλος του Βίντα στην ΑΕΚ του Νίκολιτς

«Το καλοκαίρι είχαμε μια ειλικρινή κουβέντα. Του είπα ότι θα δίναμε λίγο περισσότερο προσοχή σε νεότερους παίκτες και ότι αυτός θα ήταν από τους αρχηγούς και θα έπαιρνε τον χρόνο να βοηθήσει για να τους υποστηρίξει. Εκτίμησε αυτή την κουβέντα για να αναλάβει τον ρόλο αυτό. Στην Εθνική Κροατίας είχε έναν αντίστοιχο ρόλο, τον δέχθηκε και εδώ. Είναι ένας παίκτης με μεγάλη εμπειρία και αυτό δεν είναι πάντα εύκολο για έναν παίκτη αυτού του στάτους. Αλλά το έχει φέρει εις πέρας», είχε αναφέρει ο Νίκολιτς για τον «Ντόμα».

Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι τους τελευταίους μήνες τα δημοσιεύματα από την πατρίδα του τον ήθελαν να βρίσκεται ανάμεσα στους υποψήφιους για να προστεθούν στο τεχνικό τιμ του Ντάλιτς στην Εθνική Κροατίας ενόψει Μουντιάλ, εφόσον φυσικά έπαιρνε την απόφαση να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια. Σε μια ομάδα που επίσης άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του με 105 συμμετοχές παίζοντας μέχρι και σε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου. Κάτι τέτοιο, ωστόσο, δεν ήταν στο μυαλό του καθώς ήθελε να συνεχίσει και προτεραιότητά του ήταν η ΑΕΚ καθώς και με την οικογένειά του έχουν εγκλιματιστεί απόλυτα τα τελευταία χρόνια στην Αθήνα.

Τα λόγια του Βίντα στα αποδυτήρια, η παρουσία του στον πάγκο, αλλά και εντός αγωνιστικού χώρου προσφέρουν μια εμπειρία που είναι ανεκτίμητη. Μάλιστα παρά το γεγονός ότι τα χρόνια έχουν περάσει, ο Βίντα όταν χρειάζεται να προσφέρει στο κέντρο της άμυνας, το κάνει με την ηγετική προσωπικότητα που τον διακρίνει. Ποιος μπορεί να ξεχάσει άλλωστε τη φετινή σεζόν το ισχυρό σύνθημα ανατροπής που έδωσε με την Κραϊόβα, όπου μείωσε σε 1-2 και στο τέλος πήρε και το πέναλτι για να έρθει το 3-2 και η ολική ανατροπή που έφερε και την απευθείας πρόκριση της ΑΕΚ στους 16 του Conference League...

Πρόσφατα ο Βίντα σε μια κοινή συνέντευξη που είχε δώσει με τον Γιόβιτς στη σλοβενική τηλεόραση ενόψει των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων με την Τσέλιε είχε κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην έμπνευση που του δίνει ο κόσμος της ΑΕΚ: «Όλοι γνωρίζουμε την ιστορία, γι’ αυτό το πρώτο πράγμα είναι η απέραντη αγάπη των φιλάθλων. Το δεύτερο πράγμα, που συνδέεται με το πρώτο, είναι η δύναμη. Το πώς οι άνθρωποι παλεύουν για την ομάδα τους είναι πραγματικά κάτι που σε εμπνέει». Αυτό το δέσιμο θα συνεχίσει να υπάρχει και για την επόμενη σεζόν ο Βίντα θα είναι σε γήπεδο, πάγκο και αποδυτήρια ένας πραγματικός leader.