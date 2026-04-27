Η ΑΕΚ και ο Ντομαγκόι Βίντα ανανεώνουν τη συνεγασία τους για έναν ακόμη χρόνο, με τον Κροάτη στόπερ να ολοκληρώνει την καριέρα του στην Ένωση.

Η ΑΕΚ και ο Ντομαγκόι Βίντα θα συνεχίσουν μαζί και τη νέα σεζόν, καθώς οι δύο πλευρές ήρθαν σε οριστική συμφωνία για την ανανέωση της συνεργασίας τους για ακόμα έναν χρόνο. Αυτό σημαίνει πως κατά πάσα πιθανότητα ο 36χρονος αμυντικός θα κλείσει την ποδοσφαιρική του καριέρα στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Το μόνο που εκκρεμεί πλέον να είναι οι ανακοινώσεις από την πλευρά της ΠΑΕ, καθώς η επέκταση της συνεργασίας τους είχε συμφωνηθεί εδώ και καιρό. Η Ένωση θα διατηρήσει στο ρόστερ της μια ηγετική φυσιογνωμία, που έχει διαγράψει τη δική του πορεία στον Δικέφαλο, ενώ δεν αποκλείεται μετά την ολοκλήρωση της θητείας του να τον δούμε να αναλαμβάνει ρόλο στην ομάδα ή στο προπονητικό τιμ.

Ο ίδιος είναι σημαντικός για την ΑΕΚ τόσο εντός όσο κι εκτός αποδυτηρίων, ενώ στα περισσότερα ματς τον βλέπουμε να δίνει οδηγίες και να εμψυχώνει τους συμπαίκτες του από τον πάγκο. Ο 36χρονος στόπερ εντάχθηκε στο δυναμικό των Κιτρινόμαυρων το 2022 κι έκτοτε έχει πραγματοποίησει 122 εμφανίσεις με την ομάδα της Νέας Φιλαδέλφειας, με αποκορύφωμα το νταμπλ του 2023.

Τόσο εκείνος όσο και η σύζυγός του περνούν τέλεια με τον γιο τους στην Αθήνα, επομένως αυτός ήταν ένας ακόμη λόγος για τον οποίο επιθυμούσε να μείνει περισσότερο στην ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς.