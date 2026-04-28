Ο Παναθηναϊκός ενημέρωσε τους φιλάθλους του για τις τρεις φάσεις που θα υπάρχουν στη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας για τη νέα σεζόν.

Η πρώτη ενημέρωση του Παναθηναϊκού σχετικά με τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν είναι γεγονός, αφού οι «πράσινοι» έκαναν γνωστές τις τρεις περιόδους που θα διατεθούν εκείνα. Η πρώτη θα διαρκέσει ως τις 27 Μαΐου και θα αφορά τους κατόχους διαρκείας από την τρέχουσα σεζόν, οι οποίοι θα έχουν δικαίωμα ανανέωσης με βάση τις θέσεις που είχαν στα ευρωπαϊκά ματς στο ΟΑΚΑ.

Η δεύτερη ξεκινά από τις 29 Μαΐου και συνεχίζει έως τις 3 Ιουνίου και θα αφορά εκείνους που έχουν διαρκείας από τη σεζόν 2025-2026 και δεν ανανέωσαν στην πρώτη φάση, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να επιλέξουν νέα θέση και θύρα. Η τρίτη θα εκκινήσει στις 4 Ιουνίου και θα αφορά τους νέους κατόχους διαρκείας.

Βασική προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ενεργούς Κάρτας Μέλους του Παναθηναϊκού, η οποία πρέπει να εκδοθεί ή να ανανεωθεί πριν από την αγορά του διαρκείας. Αυτή δεν είναι απαραίτητη για τους ανηλίκους.

Η προτεραιότητα που δίνει το διάρκειας της σεζόν 2026-2027 για τον Βοτανικό

Η αγορά διαρκείας για την επόμενη σεζόν συνδέεται με την απόκτηση προτεραιότητας στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό. Η σειρά προτεραιότητας έχει ως εξής:

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι η διαδικασία διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας της αγωνιστικής περιόδου 2026-27, θα ξεκινήσει στις 21 Μαΐου 2026, με προτεραιότητα στους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας της σεζόν 2025-26 και θα πραγματοποιηθεί σε τρεις φάσεις.

H 1η Φάση θα διαρκέσει έως τις 27 Μαΐου και αφορά την ανανέωση των εισιτηρίων διαρκείας στην ίδια θέση που είχαν στους ευρωπαϊκούς αγώνες, οι οποίοι διεξήχθησαν στο Ολυμπιακό Στάδιο, σύμφωνα με τη διαδικασία αντιστπίχισης που είχε πραγματοποιηθεί. Μετά το πέρας της προθεσμίας, οι θέσεις αποδεσμεύονται και καθίστανται διαθέσιμες στο κοινό.

Κάθε κάτοχος διαρκείας θα λάβει, πριν την έναρξη της διαδικασίας, προσωπικό mail με τα στοιχεία της θέσης του από τους αγώνες στο Ολυμπιακό Στάδιο (θύρα – σειρά – κάθισμα).

Η 2η φάση θα διαρκέσει από τις 29 Μαΐου έως τις 3 Ιουνίου και αφορά τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας 2025-26 που δεν ανανέωσαν στην πρώτη φάση, δίνοντας τους τη δυνατότητα να επιλέξουν νέα θύρα και θέση.

Η 3η φάση θα ξεκινήσει στις 4 Ιουνίου και αφορά νέους κατόχους εισιτηρίου διαρκείας, βάσει ασφαλώς της διαθεσιμότητας.

Σε κάθε περίπτωση, είτε αφορά κατόχους εισιτηρίου διαρκείας της σεζόν 2025-26 είτε όσους θέλουν να αγοράσουν διαρκείας τη σεζόν 2026-27 δίχως να είναι ήδη κάτοχοι, βασική προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ενεργής Κάρτας Μέλους του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου, η οποία πρέπει να εκδοθεί ή να ανανεωθεί οποιαδήποτε στιγμή πριν τη διαδικασία αγοράς εισιτηρίου διαρκείας.

Η παραπάνω υποχρέωση ισχύει για όλους τους φιλάθλους, συμπεριλαμβανομένων όσων επιλέγουν αγορά μέσω εξαργύρωσης PAO VISA, καθώς και όσων προχωρούν σε έκδοση εισιτηρίων διαρκείας με τιμολόγιο.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έκδοση ή την ανανέωση της Κάρτας Μέλους είναι διαθέσιμες στο:

https://www.pao1908.com/membership

Οι ανήλικοι εξαιρούνται από την παραπάνω υποχρέωση.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΓΗΠΕΔΟ

Τα εισιτήρια διαρκείας της αγωνιστικής περιόδου 2026-27 σχετίζονται με το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, μια και όσοι αποκτήσουν, μπαίνουν σε ειδική κατηγορίας προτεραιότητας.

Απόλυτη προτεραιότητα θα έχουν οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας της σεζόν 2025-26, οι οποίοι θα ανανεώσουν το εισιτήριό τους για τη σεζόν 2026-27.

Εν συνεχεία θα πάρουν σειρά προτεραιότητας οι νέοι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας της σεζόν 2026-27. Οι φίλαθλοι της κατηγορίας αυτής θα εξυπηρετηθούν στο νέο γήπεδο βάσει της διαθέσιμης χωρητικότητας. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η έκδοση κάρτας Μέλους του Παναθηναϊκού Α.Ο. για τη σεζόν 2025-26, η οποία είναι διαθέσιμη έως και τις 31/5/2026.

Για τους ανήλικους φιλάθλους, η υποχρέωση απόκτησης Κάρτας Μέλους του Παναθηναϊκού Α.Ο. δεν ισχύει και το δικαίωμα προτεραιότητάς τους απορρέει από την κατοχή εισιτηρίου διαρκείας της σεζόν 2026-27.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τιμές και τα επόμενα βήματα της διαδικασίας θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Από τη συγκεκριμένη διαδικασία προτεραιοποίησης εξαιρούνται οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας στις θύρες 13, 14 και 7.

Το βίντεο της ΠΑΕ για τα διαρκείας με Κάτρη και αθλητές του Ερασιτέχνη

Στο βίντεο που έφτιαξε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός για τα διαρκείας συμμετέχουν ο Γιώργος Κάτρης (ποδόσφαιρο), ο Κωνσταντίνος Γκιουβέτσης (πόλο), ο Θοδωρής Βουλκίδης (βόλεϊ), η Ιωάννα Χατζηλεοντή (μπάσκετ), η Άννα - Νίκη Σταμολάμπρου (μπάσκετ), ο Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος (βόλεϊ) και ο Αριστείδης Χαλυβόπουλος (πόλο).