Η τοποθέτηση του Δούκα για τα συνοδά έργα της Διπλής Ανάπλασης

Επιμέλεια:  Σωτήρης Μυκονίου
Για το γήπεδο του Παναθηναϊκού, τις καθυστερήσεις και την απορρύπανση: «Και αύριο θα είμαστε εκεί. Κάθε εβδομάδα είμαστε εκεί στο εργοτάξιο. Οι κατασκευαστές έδωσαν επίσημα Απρίλιο 2027 και αν θέλουν να πάρουν τα μπόνους πρέπει να το ολοκληρώσουν τέλος του 2026. Σ' αυτή την λογική δουλεύουμε, φουλ οι μηχανές. Είμαι απόλυτα αισιόδοξος».

Ο Χάρης Δούκας έκανε μία ανάρτηση σχετικά με την πρόοδο που υπάρχει όχι για το γήπεδο του Παναθηναϊκού αυτή τη φορά, αλλά για τα υπόλοιπα έργα της Διπλής Ανάπλασης.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας ανήρτησε ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο X παρουσιάζοντας τη δουλειά που γίνεται και στα υπόλοιπα κομμάτια της Διπλής Ανάπλασης, που υλοποιείται στον Βοτανικό, εκτός του γηπέδου του Παναθηναϊκού και των εγκαταστάσεων του Ερασιτέχνη, έργα τα οποία βρίσκονται διαρκώς στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Εκείνος αναφέρθηκε στο πάρκο 25 στρεμμάτων που δημιουργείται στον Ελαιώνα, στα γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ που κατασκευάζονται για το κοινό, στους χώρους για σκύλους, καθώς και το έντονο πράσινο στοιχείο που θα υπάρχει στο σημείο αυτό από τα δέντρα, τους θάμνους και τα αρωματικά φυτά.

Τέλος, τόνισε πως εκεί θα δημιουργηθεί ο μεγαλύτερος πνεύμονας πρασίνου της Αθήνας, αφού θα φτάνει τα 215 στρέμματα, έχοντας μιάμιση φορά το μέγεθος του εθνικού κήπου.

Δείτε Επίσης

Δούκας για Βοτανικό: «Τα πράγματα πάνε εξαιρετικά, τον Ιούνιο έρχονται επιμέρους τμήματα» (vid)
