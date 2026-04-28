Η τοποθέτηση του Δούκα για τα συνοδά έργα της Διπλής Ανάπλασης
Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας ανήρτησε ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο X παρουσιάζοντας τη δουλειά που γίνεται και στα υπόλοιπα κομμάτια της Διπλής Ανάπλασης, που υλοποιείται στον Βοτανικό, εκτός του γηπέδου του Παναθηναϊκού και των εγκαταστάσεων του Ερασιτέχνη, έργα τα οποία βρίσκονται διαρκώς στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.
Εκείνος αναφέρθηκε στο πάρκο 25 στρεμμάτων που δημιουργείται στον Ελαιώνα, στα γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ που κατασκευάζονται για το κοινό, στους χώρους για σκύλους, καθώς και το έντονο πράσινο στοιχείο που θα υπάρχει στο σημείο αυτό από τα δέντρα, τους θάμνους και τα αρωματικά φυτά.
Τέλος, τόνισε πως εκεί θα δημιουργηθεί ο μεγαλύτερος πνεύμονας πρασίνου της Αθήνας, αφού θα φτάνει τα 215 στρέμματα, έχοντας μιάμιση φορά το μέγεθος του εθνικού κήπου.
Από τις μακέτες, στα έργα!— Haris Doukas (@h_doukas) April 28, 2026
Μια πρώην χωματερή μετατρέπεται, ύστερα από σκληρή δουλειά, στον μεγαλύτερο πνεύμονα πρασίνου της πόλης μας!
Ο νέος Ελαιώνας ετοιμάζεται για να μας υποδεχθεί όλους!
Εκατοντάδες δέντρα, γήπεδα, χώροι για σκύλους, μια νέα λεωφόρος και θέα που φτάνει… pic.twitter.com/AHN4DJmCc1
