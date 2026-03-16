Παναθηναϊκός: Οι δύο τρόποι που δίνουν προτεραιότητα στα διαρκείας του Βοτανικού
Ο Παναθηναϊκός ενημέρωσε πως θα αποχαιρετήσει τη Λεωφόρο την τρέχουσα σεζόν και από του χρόνου θα αγωνίζεται στο ΟΑΚΑ σε όλες τις διοργανώσεις. Ένας εκ των βασικών λόγων που οδήγησε τους ιθύνοντες της ομάδας να πάρουν την απόφαση αυτή ήταν η ανάγκη της να μπορέσει να παράσχει σε περισσότερους οπαδούς της την ευκαιρία να πάρουν εισιτήριο διαρκείας, μιας και την επόμενη σεζόν αυτό θα έχει μία αξία παραπάνω.
Ο λόγος είναι πως από την σεζόν 2027-2028 οι «πράσινοι» αναμένεται να μπουν στο νέο τους «σπίτι» στον Βοτανικό, το οποίο θα είναι τότε έτοιμο προς χρήση, αν πάνε όλα σύμφωνα με τον υπάρχον προγραμματισμό.
Έτσι, όλοι όσοι πάρουν εισιτήριο διαρκείας για την επόμενη σεζόν (2026-2027), υπό προϋποθέσεις, θα αποκτήσουν προτεραιότητα για τα εισιτήρια διαρκείας του νέου γηπέδου. Πιο συγκεκριμένα, οι προνομιούχες κατηγορίες κατόχων διαρκείας θα είναι δύο:
- Το πρώτο γκρουπ προτεραιότητας θα αφορά όσους έχουν διαρκείας στην τρέχουσα περίοδο (2025-26) και θα αποκτήσουν και την επόμενη σεζόν (2026-27).
- Το δεύτερο γκρουπ προτεραιότητας θα αφορά όσους αγοράσουν διαρκείας την επόμενη σεζόν (2026-27), έχοντας παράλληλα προβεί έως τις 31 Μαΐου 2026 σε εγγραφή τους ως μέλη του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου (Ερασιτέχνη).
