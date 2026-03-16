Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τον τρόπο που μπορούν οι κάτοχοι διαρκείας να αποκτήσουν προτεραιότητα για τα εισιτήρια διαρκείας του Βοτανικού.

Ο Παναθηναϊκός ενημέρωσε πως θα αποχαιρετήσει τη Λεωφόρο την τρέχουσα σεζόν και από του χρόνου θα αγωνίζεται στο ΟΑΚΑ σε όλες τις διοργανώσεις. Ένας εκ των βασικών λόγων που οδήγησε τους ιθύνοντες της ομάδας να πάρουν την απόφαση αυτή ήταν η ανάγκη της να μπορέσει να παράσχει σε περισσότερους οπαδούς της την ευκαιρία να πάρουν εισιτήριο διαρκείας, μιας και την επόμενη σεζόν αυτό θα έχει μία αξία παραπάνω.

Ο λόγος είναι πως από την σεζόν 2027-2028 οι «πράσινοι» αναμένεται να μπουν στο νέο τους «σπίτι» στον Βοτανικό, το οποίο θα είναι τότε έτοιμο προς χρήση, αν πάνε όλα σύμφωνα με τον υπάρχον προγραμματισμό.

Έτσι, όλοι όσοι πάρουν εισιτήριο διαρκείας για την επόμενη σεζόν (2026-2027), υπό προϋποθέσεις, θα αποκτήσουν προτεραιότητα για τα εισιτήρια διαρκείας του νέου γηπέδου. Πιο συγκεκριμένα, οι προνομιούχες κατηγορίες κατόχων διαρκείας θα είναι δύο: