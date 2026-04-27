Η φοβερή επίδοση του Ατρόμητου με τον Ντούσαν Κέρκεζ στον πάγκο.

Ο Ατρόμητος στα playouts παραμένει αήττητος και δίνει απαντήσεις για το πως πρέπει να αντιμετωπίζονται τα παιχνίδια, ακόμα κι αν μία ομάδα είναι αδιάφορη.

Η ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ, βέβαια, θα μπορούσε να είναι στα playoffs 5-8, τα οποία πλέον δεν έχουν σημασία μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου από τον ΟΦΗ, αλλά πλήρωσε την ήττα 1-0 εκτός την τελευταία αγωνιστική από τον Λεβαδειακό και παράλληλα την απίθανη νίκη του Βόλου επί του ΠΑΟΚ. Απλά θα ήταν λιγότερα τα ματς και θα είχε πιο ισχυρό κίνητρο, μέχρι που κατέληξε ο τίτλος στους Κρητικούς.

Κόντρα στον Δικέφαλο ήταν και το ματς που... πατήθηκε το κουμπί επί εποχής Ντούσαν Κέρκεζ. Ο 50χρονος (1/5/76) Βόσνιος τεχνικός διαδέχθηκε τον Λεωνίδα Βόκολο, μετά την ήττα του Ατρόμητου στο Περιστέρι από τον Βόλο με 1-0.

Οι σερί ήττες

Ο Κέρκεζ ξεκίνησε με τρεις σερί ήττες τη θητεία του. Έχασε από Ολυμπιακό 3-0 εκτός, τον Αστέρα Aktor 1-0 εντός και την ΑΕΚ 4-1 εκτός.

Ο Ατρόμητος μετά και το ματς με την Ένωση είχε 9 βαθμούς σε 13 αγώνες και κινδύνευε με υποβιβασμό. Στις 14/12/25 κόντρα στον ΠΑΟΚ γύρισε... ο διακόπτης. Οι Περιστεριώτες επικράτησαν 2-0 κι έκτοτε με τον Κέρκεζ στον πάγκο, ο απολογισμός είναι 8 νίκες, 7 ισοπαλίες και 3 ήττες.

Ο Ατρόμητος έχασε ακόμα μία φορά από τον Ολυμπιακό με 2-0 εντός, με τον Βόσνιο στον πάγκο, από τον Κυπελλούχο πλέον ΟΦΗ εντός με 2-1 κι από τον Λεβαδειακό με 1-0.

Πλην του ΠΑΟΚ με τον Κέρκεζ στον πάγκο, νίκησε Παναιτωλικό εντός με 1-0, Αστέρα εκτός με 2-1, Κηφισιά εκτός με 1-0, Βόλο εκτός με 3-0, Πανσερραϊκό 0-4 εκτός και Αστέρα 2-1 εντός, ΑΕΛ Novibet εντός με 3-2. Οκτώ νίκες, ενώ έχει κι επτά ισοπαλίες. Με ΑΕΚ εντός 2-2 και Παναθηναϊκό εντός 0-0, με Άρη εκτός 0-0, είναι τα τρία αποτελέσματα που φανερώνουν ότι ο Ατρόμητος έβγαλε δυναμική και εναντίον των μεγάλων.

Είχε επίσης το 2-2 εντός με Πανσερραϊκό, το 0-0 στη Λάρισα, το 1-1 στο Αγρίνιο και το 0-0 εντός με Κηφισιά.

Τρίτος καλύτερος εκτός έδρας

Ο Ατρόμητος στις Σέρρες έφτασε τις έξι νίκες μακριά από την έδρα του, ενώ εντός έχει τέσσερις! Αυτή είναι και η πληγή του φέτος, ενώ για κάθε ομάδα είναι η δύναμή της. Ο Ατρόμητος έχει απολογισμό 6 νίκες, 4 ισοπαλίες και 5 ήττες εκτός.

Να σημειωθεί ότι 6 νίκες εκτός έχουν ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός σε 14 ματς, ενώ ο Ατρόμητος σε 15, αφού τα παιχνίδια στα playouts είναι περισσότερα. Πιο πολλές νίκες εκτός έχουν ο Ολυμπιακός με 9 και η ΑΕΚ με 8. Οι ομάδες των playoffs 5-8, ΟΦΗ, Άρης, Λεβαδειακός, Βόλος, με 14 ματς εκτός, ένα λιγότερο από τον Ατρόμητο, έχουν όλες από 4 νίκες...

