Η Super League ανακοίνωσε τις ποινές του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού οργάνου, με τον Γιώργο Σπανό να τιμωρείται αυστηρά για το ματς του Ατρομήτου με την ΑΕΛ Novibet.

Το πειθαρχικό όργανο της Super League απεφάνθη σχετικά με τα όσα συνέβησαν στην αναμέτρηση ανάμεσα σε Ατρόμητο και ΑΕΛ Novibet για τα playouts του πρωταθλήματος.

Συγκεκριμένα, στους Περιστεριώτες επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ, ενώ ο μεγαλομέτοχός της, Γιώργος Σπανός τιμωρήθηκε με απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο και στα αποδυτήρια για ενα μήνα.

Παράλληλα εκκρεμεί και μια απόφαση της ΔΕΑΒ για τον ίδιο, καθώς κλήθηκε σε ακρόαση για «σοβαρό φαινόμενο βίας» στα αποδυτήρια των διαιτητών, μετά το παιχνίδι με την ομάδα της Λάρισας.

Αναλυτικά η απόφαση της Super League

«Αρ. Απόφ. 128/23-4-2026



ΠΡΟΣ 1) ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

2) Γ. ΣΠΑΝΟΣ (Μεγαλομέτοχος)

Δέχεται ότι οι εγκαλούμενοι τέλεσαν τις αποδιδόμενες σε αυτούς πειθαρχικές παραβάσεις.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ τη χρηματική ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ για την 1η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).

Επιβάλλει στον Γ. ΣΠΑΝΟ για τη 2η πράξη, για την οποία κρίθηκε πειθαρχικώς ελεγκτέος, την ποινή της απαγόρευσης της εισόδου του στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια για ένα (1) μήνα (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 10 παρ. 1 περ. δ’, 12, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α’, του Π.Κ. της ΕΠΟ)».