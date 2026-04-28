Τελικά, τι ΟΦΗ παρέλαβε ο Κόντης τον Οκτώβριο και τι κατάφερε μέχρι σήμερα;

Πόσα πράγματα μπορεί να αλλάξουν σε 180 μέρες; Πώς μία ομάδα από τη ζώνη του υποβιβασμού φτάνει στο πρώτο Κύπελλο στην ιστορία της μετά από 39 χρόνια; Την απάντηση την έδωσε ο Χρήστος Κόντης.

Είναι από τα πρόσωπα που μέσα από τον ΟΦΗ απέδειξαν την αξία τους σε μεγάλο βαθμό. Ο Χρήστος Κόντης «φώναζε» για μία ευκαιρία και οι συνθήκες στην Κρήτη όχι απλώς του την πρόσφεραν αλλά εκείνος τους αποζημίωσε με την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος.

Η επική νίκη επί του ΠΑΟΚ στο Πανθεσσαλικό (3-2 στην παράταση) έφερε το τρόπαιο του Κυπελλούχου στο Ηράκλειο για πρώτη φορά μετά από 39 χρόνια, με την σφραγίδα του Έλληνα προπονητή να βρίσκεται φαρδιά πλατιά σε αυτή την επιτυχία. Όμως δεν ήταν όλα ρόδινα στον δρόμο προς την επιτυχία.

Ο 50χρονος κόουτς ανέλαβε τον σύλλογο σε μία δύσκολη καμπή της σεζόν. Ήταν τέλη Οκτωβρίου όταν η ομάδα πάλευε να πέσει στην επικίνδυνη ζώνη (ήταν στο +1) με ένα απογοητευτικό ξεκίνημα, το οποίο συνεχίστηκε και μέχρι τα Χριστούγεννα. Η... αντεπίθεση ξεκίνησε από εκεί και πέρα.

Κάπως έτσι, φτάνουμε στο σήμερα όπου ο ΟΦΗ του Χρήστου Κόντη κατάφερε να πάρει το τρόπαιο, να εξασφαλίσει μία θέση στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της νέας σεζόν και πλέον να μπει σε τροχιά... διεκδίκησης της κορυφής στα Playoffs θέσης 5-8. Αλλά τελικά, τι ΟΦΗ παρέλαβε ο Έλληνας προπονητής;

Ο Κόντης έλαβε μία ομάδα στο χείλος του... γκρεμού

Αν και ο Μίλαν Ράσταβατς οδήγησε τον ΟΦΗ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος του 2025, η ερχόμενη σεζόν ήταν... καταστροφική στις πρώτες στροφές. Παρά την ενίσχυση του ρόστερ, οι Κρητικοί ξεκίνησαν με μόλις δύο νίκες στις πρώτες οκτώ αγωνιστικές (είχαν ματς λιγότερο) όπου επικράτησαν στις Σέρρες επί του Πανσερραϊκού (1-0) και με 3-0 στην Κρήτη επί του Άρη.

Το αποτέλεσμα ήταν μετά από οκτώ στροφές, ο ΟΦΗ να βρίσκεται στην 12η θέση της βαθμολογίας με μόλις έξι βαθμούς και στο +1 από την επικίνδυνη ζώνη, φέρνοντας αρκετή γκρίνια και απογοήτευση στους οπαδούς, οι οποίοι αποδοκίμασαν τους πάντες μετά την εντός έδρας ήττα από τον Ατρόμητο (1-3).

Είχαν ακολουθήσει αυτές από ΠΑΟΚ (1-2), Λεβαδειακό (0-4), Κηφισιά (1-3) και Παναιτωλικό (2-4) με το σκορ να φτάνει το 16-5 σε πέντε παιχνίδια (!). Η αποχώρηση του Σέρβου προπονητή ήταν αναμενόμενη, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο Χρήστος Κόντης κυκλοφορούσε ελεύθερος στην αγορά.

Ο 50χρονος κόουτς έδωσε τα χέρια και ξεκίνησε την αναδόμηση των Κρητικών με το έργο του να δείχνει αρκετά δύσκολο αλλά έχοντας το βάθος χρόνου που χρειαζόταν.

Η πρώτη... δουλειά του Κόντη ήταν να βγει από το «κάδρο» ο υποβιβασμός

Ο Έλληνας προπονητής ήξερε τι έχει αναλάβει όμως για να ορθοποδήσει το project έπρεπε να κοιτάει βήμα-βήμα και μικρούς στόχους. Ο πρώτος ήταν να αφαιρεθεί από το... κάδρο το θέμα παραμονής. Όσο υπερβολικό και βαρύ να ακούγεται για τον ΟΦΗ, τα δεδομένα εκείνης της περιόδου αυτό έδειχναν ειδικά μετά την ήττα από τον Αστέρα AKTOR (3-0) την 9η αγωνιστική.

Με έξι ματς να ακολουθούν για το φινάλε του 2025, ο Κόντης είχε κυκλώσει τρία ματς. Το εκτός έδρας με την ΑΕΛ Novibet και τα εντός έδρας με Βόλο και Πανσερραϊκό καθώς τα υπόλοιπα τρία ήταν δύο φορές με ΑΕΚ και μία φορά με Ολυμπιακό. Έκανε το 2/3 καθώς ηττήθηκε από τον Βόλο (0-1) αλλά νίκησε τις άλλες δύο ομάδες που ήταν στη ζώνη του υποβιβασμού.

Έτσι οι Κρητικοί πήραν ανάσα και στη διακοπή των Χριστουγέννων προετοιμάστηκαν ακόμα καλύτερα ενόψει του Super Cup με τον Ολυμπιακό όπου φάνηκαν οι πρώτες αλλαγές από τον Κόντη. Χωρίς σκορ για 90 λεπτά και ήττα στην παράταση (3-0) με την εικόνα να αφήνει υποσχέσεις.

Η αλλαγή συστήματος και η άνοδος μέσα στο 2026

Με την επανέναρξη του πρωταθλήματος για το 2026, ο Κόντης είχε προχωρήσει σε μία σημαντική αλλαγή. Είχε μετατρέψει τον σχηματισμό από 4-2-3-1 σε 3-4-3 και τα πρώτα δείγματα γραφής γέμισαν με ενθουσιασμό τους ανθρώπους του συλλόγου. Πρόκριση τα προημιτελικά του Κυπέλλου (2-0 τον Αστέρα AKTOR), σημαντική νίκη επί της ίδιας ομάδας στο πρωτάθλημα (4-0) και επικό διπλό στην έδρα της ΑΕΚ (0-1).

Η μοναδική... παρένθεση ήταν ήττα από τον ΠΑΟΚ (3-0) για να ακολουθήσει ένα σερί τρομερό σερί απέναντι σε ομάδες εκτός του Big-4. Ο ΟΦΗ έχασε από τον Παναθηναϊκό δύο φορές και άλλη μία από τον Ολυμπιακό μέχρι το φινάλε της κανονικής περιόδου. Σε αυτό το διάστημα νίκησε Παναιτωλικό (1-0), Ατρόμητο (2-1), Λεβαδειακό (3-2), ΑΕΛ Novibet (3-0) και Άρη (2-0) ενώ έμεινε ισόπαλος κόντρα σε Κηφισιά (2-2) και Βόλο (1-1).

Το αποτέλεσμα ήταν η είσοδος στα Playoffs θέσης 5-8 προκειμένου να διεκδικήσει την 5η θέση και την έξοδο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, μειώνοντας σημαντικά τη διαφορά από τον Λεβαδειακό με τη νίκη στο μεταξύ τους ματς (2-0) αλλά και την ισοπαλία με τον Βόλο (1-1).

Η σπουδαία πορεία στο Κύπελλο και η «μάχη» για Ευρώπη

Εν τέλει, αυτή η μάχη για τις θέσεις 5-8 έσβησε... νωρίς. Ο ΟΦΗ κατάφερε να εξασφαλίσει το ευρωπαϊκό εισιτήριο μέσω του Κυπέλλου Ελλάδος και να κλειδώσει μία θέση στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της νέας σεζόν. Μάλιστα πήρε πολύ καλύτερο... εισιτήριο από αυτό της 5ης θέσης καθώς τότε θα έπρεπε να περάσει από τρεις προκριματικούς γύρους του Conference League ενώ τώρα ξεκινά από τα play offs του Europa League και με σίγουρη θέση στο League Phase του Conference League.

Πώς φτάσαμε όμως μέχρι εδώ; Μετά την επική πρόκριση επί της ΑΕΚ στην Allwyn Arena, οι Κρητικοί βρέθηκαν απέναντι στον Λεβαδειακό που αποτελεί τη μεγάλη έκπληξη της σεζόν. Μάλιστα στο πρώτο μεταξύ τους ματς μέσα στη σεζόν, οι Βοιωτοί είχαν νικήσει με 4-0 τον ΟΦΗ, οπότε αναμενόταν μία σπουδαία μάχη για τα ημιτελικά.

Όλα έμειναν ανοιχτά στο ματς της Κρήτης με τις δύο ομάδες να μένουν στο 1-1 αλλά στη Λιβαδειά, ο ΟΦΗ ήταν εκείνος που έγραψε ιστορία και κλείδωσε τη δεύτερη συνεχόμενη θέση του στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος. Ο Λαμπρόπουλος ήταν ο... χρυσός σκόρερ των Κρητικών και το επόμενο ραντεβού ήταν στο Πανθεσσαλικό κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Το τρόπαιο είναι η δική του δικαίωση

Έτσι, αθόρυβα, ο Χρήστος Κόντης έφερε τον ΟΦΗ ξανά στη θέση του φιναλίστ. Η διαφορά όμως φαινόταν σε σχέση με έναν χρόνο πριν. Η προετοιμασία ήταν διαφορετική και οι Κρητικοί έδειχναν ένα πιο ανταγωνιστικό πρόσωπο. Δεν πήγαν απλά για να χαρούν τον τελικό αλλά για να τον κατακτήσουν. Δεν άφησαν το άγχος να τους κυριεύσει και πήγαν προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο.

Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε νωρίς αλλά οι Κρητικοί όχι μόνο δεν τα παράτησαν αλλά έφτασαν και σε ολική ανατροπή διατηρώντας το προβάδισμα μέχρι τις καθυστερήσεις του αγώνα. Παρά την ισοφάριση στα τελευταία λεπτά, κανείς δεν... άδειασε ενόψει της παράτασης.

Αντιθέτως, πνευματικά οι παίκτες του ΟΦΗ ήταν πιο έτοιμοι για κάθε συνθήκη. Και η επιβράβευση ήρθε με την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος για δεύτερη φορά στην ιστορία τους και πρώτη μετά από 39 χρόνια. Ο Χρήστος Κόντης από την πλευρά του, δικαιώθηκε. Δικαιώθηκε που έψαχνε την ευκαιρία και δικαίωσε αυτούς που του την έδωσαν.